- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 10k
- Час на прочитання
- 2 хв
Індексація зарплат 2025 року: чи очікувати українцям підвищення виплат
Повернення індексації зумовлено перевищенням порогу індексації, зокрема в червні індекс споживчих цін становив 104,4%.
Від 1 липня 2025 року повертається право на індексацію заробітної плати працівників в Україні. Повернення індексації зумовлено перевищенням порогу індексації, зокрема в червні індекс споживчих цін становив 104,4%.
Про це повідомляє управління Державної служби з питань праці.
Базовим місяцем для розрахунку індексу споживчих цін 2025 року став січень.
Таким чином, відстеження зростання інфляції почалося від лютого. За даними на червень, індекс уже сягнув позначки 104,4%, що означає перевищення порогового значення.
Згідно з постановою Кабміну №1078 від 17 липня 2003 року, саме після досягнення такого рівня інфляції працівники отримують право на індексацію зарплат. Це означає, що вже в липні 2025-го заробітні плати мають бути збільшені відповідно до встановлених нормативів, щоб компенсувати зростання цін і зберегти купівельну спроможність доходів громадян. Водночас індексувати зарплату потрібно за коефіцієнтом 4,4%.
Зокрема, індексація зарплати в липні застосовується до постійних грошових доходів громадян, які отримуються у гривнях на території України та не мають одноразового характеру.
До них належать:
пенсійні виплати
стипендії
заробітна плата або грошове забезпечення
страхові виплати, передбачені законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (окрім щомісячних страхових виплат постраждалим на виробництві й їхнім родинам, а також пенсій, які вже індексуються окремо)
компенсації шкоди, завданої здоров’ю, або в разі втрати годувальника (винятком є виплати, здійснені за законами соцстрахування)
Натомість одноразові соціальні виплати, як-от допомога у разі народження дитини, матеріальна допомога, допомога у разі виходу на пенсію чи вагітності та пологів, не підлягають індексації.
Підвищення їхнього розміру здійснюється окремо з метою збереження купівельної спроможності.
Нагадаємо, 2025 року мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн на місяць або 48 грн на годину згідно з законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік».
Варто зазначити, що 2025-го з мінімальної заробітної плати (8 000 грн) вираховується податок на доходи фізичних осіб (1 440 грн), а також військовий збір (400 грн). Отже, мінімальна зарплата чистими становить 6 160 грн.
28 квітня 2025 року у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №13164-1, який передбачає поступове підвищення мінімальної заробітної плати.
Основна мета ініціативи — скоротити розрив між рівнем прожиткового мінімуму і мінімальною зарплатою. Як зазначається в пояснювальній записці до документа, наразі мінімальна зарплата становить лише 74,1% від фактичного прожиткового мінімуму.
Від 1 липня 2025 року передбачалося запровадити мінімальну заробітну плату, яка б відповідала очікуваному фактичному прожитковому мінімуму для працездатного населення, щоб скоротити наявний дисбаланс.