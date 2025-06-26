Індексація зарплат 2025 року: чи очікувати українцям підвищення виплат

2025 року середня зарплата в Україні зросла / © УНІАН

Реклама

Від 1 липня 2025 року повертається право на індексацію заробітної плати працівників в Україні. Повернення індексації зумовлено перевищенням порогу індексації, зокрема в червні індекс споживчих цін становив 104,4%.

Про це повідомляє управління Державної служби з питань праці.

Базовим місяцем для розрахунку індексу споживчих цін 2025 року став січень.

Реклама

Таким чином, відстеження зростання інфляції почалося від лютого. За даними на червень, індекс уже сягнув позначки 104,4%, що означає перевищення порогового значення.

Згідно з постановою Кабміну №1078 від 17 липня 2003 року, саме після досягнення такого рівня інфляції працівники отримують право на індексацію зарплат. Це означає, що вже в липні 2025-го заробітні плати мають бути збільшені відповідно до встановлених нормативів, щоб компенсувати зростання цін і зберегти купівельну спроможність доходів громадян. Водночас індексувати зарплату потрібно за коефіцієнтом 4,4%.

Зокрема, індексація зарплати в липні застосовується до постійних грошових доходів громадян, які отримуються у гривнях на території України та не мають одноразового характеру.

До них належать:

Реклама

пенсійні виплати

стипендії

заробітна плата або грошове забезпечення

страхові виплати, передбачені законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (окрім щомісячних страхових виплат постраждалим на виробництві й їхнім родинам, а також пенсій, які вже індексуються окремо)

компенсації шкоди, завданої здоров’ю, або в разі втрати годувальника (винятком є виплати, здійснені за законами соцстрахування)

Натомість одноразові соціальні виплати, як-от допомога у разі народження дитини, матеріальна допомога, допомога у разі виходу на пенсію чи вагітності та пологів, не підлягають індексації.

Підвищення їхнього розміру здійснюється окремо з метою збереження купівельної спроможності.

Нагадаємо, 2025 року мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн на місяць або 48 грн на годину згідно з законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

Варто зазначити, що 2025-го з мінімальної заробітної плати (8 000 грн) вираховується податок на доходи фізичних осіб (1 440 грн), а також військовий збір (400 грн). Отже, мінімальна зарплата чистими становить 6 160 грн.

Реклама

28 квітня 2025 року у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №13164-1, який передбачає поступове підвищення мінімальної заробітної плати.

Основна мета ініціативи — скоротити розрив між рівнем прожиткового мінімуму і мінімальною зарплатою. Як зазначається в пояснювальній записці до документа, наразі мінімальна зарплата становить лише 74,1% від фактичного прожиткового мінімуму.

Від 1 липня 2025 року передбачалося запровадити мінімальну заробітну плату, яка б відповідала очікуваному фактичному прожитковому мінімуму для працездатного населення, щоб скоротити наявний дисбаланс.