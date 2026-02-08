Російська нафта втрачає ринок збуту / © facebook.com/nashkiev

Нафтопереробні підприємства Індії уникають закупівель російської нафти з постачанням у квітні і утримуватимуться від таких угод протягом тривалого часу. Цей крок може допомогти Нью-Делі укласти торговельну угоду з Вашингтоном.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі нафтопереробки та торгівлі.

Як зазначає інформаційне агентство, у п’ятницю, 6 лютого, США та Індія наблизилися до укладання торгової угоди, заявивши про межі договору, який вони сподіваються укласти до березня і який передбачатиме зниження мит та поглиблення економічного співробітництва.

Неназваний трейдер повідомив Reuters, що нафтопереробні заводи Indian Oil (IOC.NS), Bharat Petroleum (BPCL.NS) та Reliance Industries (RELI.NS) не приймають пропозиції щодо завантаження російської нафти у березні та квітні.

Проте джерела у нафтопереробній галузі повідомили, що ці заводи вже запланували деякі постачання російської нафти у березні. Водночас більшість інших НПЗ уже припинили купувати сировину в РФ.

Джерела також повідомили, що індійські нафтопереробні заводи можуть змінити свої плани та розмістити замовлення на російську нафту, але лише за рекомендацією уряду.

В указі президента США Дональда Трампа йдеться, що американські чиновники стежитимуть за ситуацією та рекомендуватимуть поновлення мит, якщо Індія відновить закупівлю нафти з Росії.

Співрозмовники Reuters додали, що імпорт російської нафти Індією, яка є третім за величиною споживачем та імпортером нафти у світі, у грудні знизився до найнижчого рівня за два роки.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що індійська компанія Reliance Industries Ltd, що керує найбільшим у світі нафтопереробним комплексом, уперше за тривалий час здійснила закупівлю нафти з Венесуели замість Росії.

Сполучені Штати запропонували Індії купувати венесуельську нафту, щоб замінити імпорт з Росії. Таким чином Москва може втратити ключовий ринок збуту сировини, доходи від продажу якої є основним джерелом поповнення воєнного бюджету держави-агресорки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді сторони досягли домовленості про зміни в енергетичній політиці Нью-Делі.