Санкції проти російської нафти / © Getty Images

Нафтопереробні заводи в Індії щотижня повинні розкривати інформацію про закупівлі російської та американської нафти. Ці дані потрібні офісу прем’єр-міністра країни Нарендри Моді.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на на п’ять джерел у галузі та уряді.

«Ми хочемо своєчасних і точних даних про імпорт нафти з Росії та США, щоб коли США запитують інформацію, ми могли надати перевірені цифри, замість того, щоб вони покладалися на вторинні джерела», — пояснив вимогу індійського уряду неназваний чиновник.

Походження нафти, що купується індійськими НПЗ, зазвичай відображається в щомісячних митних даних та даних приватних аналітичних фірм. Це перший випадок, коли уряд щотижня просить таку інформацію від нафтопереробних заводів.

Джерела агентства в уряді Індії заявили, що НПЗ не отримували чітких вказівок скоротити закупівлю російської нафти. Проте співрозмовники очікують, що імпорт російської сирої нафти впаде нижче за 1 млн барелів на день, оскільки Індія хоче укласти торговельну угоду зі США.

Джерела зазначили, що Індія прагне збільшити закупівлю американської сирої нафти після того, як НПЗ країни вже збільшили імпорт американського газу.

За даними Kpler, Індія у 2025 році імпортувала із США 6,6% сирої нафти, а на Росію припадала частка імпорту у 35%.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Індія повністю відмовиться від імпорту російської нафти.

Нагадаємо, постачання російської нафти до Індії може опуститися до мінімуму за останні три роки.