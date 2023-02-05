Індія стала "нафтопереробним заводом" для Заходу: купує дешеву російську нафту - Bloomberg

Важливість Індії на ринку пального зросте після того, як у неділю, 5 лютого, набудуть чинності нові санкції, запроваджені ЄС проти російського експорту нафтопродуктів.

Після посилення санкції проти російської нафти та нафтопродуктів країнами Заходу Індія перетворилася на важливого постачальника пального на світовому ринку. У цій країні купують дедалі більшу кількість дешевої російської нафти і переробляють на пальне, яке потрапляє в Європу та США.

Як повідомляє Bloomberg, це приносить Індії величезні доходи, але Захід проти цього не заперечує.

Владу в Нью-Делі не критикують, оскільки вона допомагають досягти двох головних цілей Заходу: скоротити доходи Москви від енергоносіїв і уникнути шоку від зменшення пропозиції на ринку нафти.

“Чиновники Міністерства фінансів США переслідують дві головні цілі: підтримувати постачання на ринку та позбавити Росію нафтових доходів. Вони знають, що індійські та китайські нафтові компанії можуть заробити великі гроші, купуючи дешеву російську нафту та експортуючи продукти нафтопереробки за ринковими цінами", – відзначив Бен Кехілл, аналітик американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

За даними аналітичної фірми Kpler, минулого місяця Індія постачала до Нью-Йорка близько 89 000 барелів бензину та дизеля на день, що є найбільшим обсягом за останні чотири роки. Крім того, експорт дизельного палива до Європи зріс до 172 000 барелів на день у січні, що є найвищим рівнем з жовтня 2021 року.

Важливість Індії зросте після того, як у неділю, 5 лютого, набудуть чинності нові санкції, введені ЄС проти російського експорту нафтопродуктів. Це ембарго призведе до усунення великої кількості дизельного палива з ринку, і більше споживачів, особливо в Європі, звернуться до азіатських нафтопереробників, щоб покрити дефіцит поставок.

Згідно з правилами ЄС, Індія діє в рамках правил. Коли російська нафта переробляється на паливо в країні за межами блоку ЄС, продукти нафтопереробки можуть бути доставлені в ЄС, оскільки вони не вважаються російськими.

Індія публічно не оголосила, дотримується вона встановленого ліміту на верхню межу ціни на російську нафту чи ні, але західні санкції підштовхнули російську нафту до рівня нижче 60 доларів.

Представник Ради національної безпеки США заявив, що обмеження ціни було запроваджено для того, щоб такі країни, як Індія, могли продовжувати постачати енергетичний ринок, обмежуючи при цьому доходи Кремля.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу 4 лютого затвердила граничну ціну на бензин і дизпаливо з Росії на рівні $100 за барель, а на продукцію, що продається з дисконтом, — на рівні $45 за барель. Обмеження набудуть чинності від 5 лютого 2023 року.

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