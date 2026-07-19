Інфляція сповільнилася, але НБУ попереджає: ціни знову зростуть

Найближчими місяцями ціновий тиск посилиться / © pixabay.com

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У червні 2026 року інфляція в Україні сповільнилася до 7,2% у річному вимірі, а в місячному — споживчі ціни навіть знизилися на 0,1%.

Такі дані оприлюднив Національний банк України, зазначивши, що загальні показники повністю відповідали квітневому прогнозу регулятора.

Утримувати зростання цін допомагали сирі продукти харчування — вони здешевшали на 0,2% у річному вимірі. Свинина впала в ціні завдяки дешевшому імпорту через перевиробництво в ЄС, курятина та яйця — через розширення внутрішнього виробництва. Овочі та фрукти традиційно здешевшали завдяки сезонному збільшенню пропозиції та старту продажів із літніх теплиць. Також до 33,4% сповільнилося здорожчання пального — через зниження вартості дизеля та автогазу.

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Найактивніше дорожчали послуги — темпи зросли до 13,7% у річному вимірі. Лідерами стали транспортні послуги, обслуговування автомобілів, курси водіння, сфера краси та дозвілля. Водночас ціни в кафе, ресторанах і таксі зростали повільніше, ніж раніше.

аціональний банк застерігає, що найближчими місяцями ціновий тиск на українську економіку посилиться. Основними драйверами стануть високі витрати підприємств на оплату праці, поступове вичерпання сезонних ефектів здешевлення овочів, заплановане підвищення тарифів на воду та анонсований перегляд вартості проїзду в громадському транспорті — як у Києві, так і в інших регіонах.

Нагадаємо, економічні експерти прогнозують у липні суттєве сповільнення інфляції в Україні, а деякі аналітики очікують навіть дефляцію — перше за кілька років зниження цін.

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