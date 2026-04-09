Пальне, одяг і транспорт різко подорожчали: як інфляція вдарила по гаманцях українців у березні

Здорожчання продуктів у березні / © УНІАН

У Державній службі статистики України опублікували індекси цін за березень 2026 на продукти та послуги. У порівнянні з лютим 2026 року у березні загальні ціни зросли на 1,7%. У річному вимірі зростання цін відбулося на 7,9%.

Які продукти найбільше додали у вартості і чи відбулося десь здешевлення — розповідаємо далі.

Як зросли ціни на продукти за березень 2026

Держстат поділився звітами інфляції в Україні за березень 2026. Споживчі ціни за попередній місяць різко підскочили вгору.

Найбільше здорожчання зафіксували на такі товари та послуги:

паливо та мастила (+13,2%)

одяг та взуття (+12%)

залізничний транспорт (+8,2%)

яйця (+7,7%)

соняшникова олія (+3,3%)

зв’язок (+2,5%)

Відносно менше здорожчали безалкогольні напої, продукти, фрукти, хліб, риба та рибні продукти, яловичина, сало та овочі. Також підвищилися ціни на тютюнові вироби та алкогольні напої.

«Ціни на транспорт зросли на 6,4% головним чином через подорожчання палива та мастил на 13,2% і проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті на 8,2% і 6,0% відповідно», — пишуть у Держстаті.

Подешевшали кілька категорій продуктів:

цукор (-1%)

масло (-0,1%)

макаронні вироби (-0,2%)

Несуттєво здешевшали свинина, рис та м’ясо птиці.

Індекс інфляції за березень

Відповідно до даних Держстату, індекс інфляції за березень 2026 склав 101,7%. Інфляція за місяць склала 1,7%.

Нагадаємо, інфляція — це процес зростання вартості товарів та послуг та знецінення коштів. Простими словами, інфляція — це коли за однакову суму наступного місяця можна придбати менше продуктів чи послуг.

Інфляція може виникати з доволі різних причин. Наприклад, коли в економіці більше коштів, ніж того, на що їх можна витратити. Або ж коли попит перевищує пропозицію. Також на інфляцію впливає зростання цін на виробництво товарів.

Невеликий рівень інфляції вважається допустимим та нормальним. Однак висока інфляція знижує купівельну спроможність населення та прямо впливає на якість життя.