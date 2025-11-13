Інфляція в Україні: що відбувається з цінами на продукти

НБУ / © УНІАН

Траєкторія фактичної інфляції за підсумком жовтня була трохи вищою, ніж раніше прогнозував Нацбанк. Все через вплив більш помірного сповільнення темпів зростання цін на сирі продукти харчування в Україні.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Зазначається, що в жовтні інфляція надалі сповільнювалася — до 10,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,9%.

Натомість базова інфляція виявилась незначно нижча за прогноз за рахунок більш стрімкого сповільнення темпів зростання цін на послуги та непродовольчі товари.

НБУ звертає увагу, що падіння цін на овочі посилилося (до -21.5% р/р), насамперед за рахунок овочів борщового набору, водночас сповільнилося здешевлення помідорів та відновилося зростання цін на огірки.

«Темпи зростання цін на фрукти суттєво пригальмували. Надалі знижувалися темпи здорожчання борошна та яєць», — йдеться у повідомленні.

Тривало сповільнення зростання вартості непродовольчих товарів — до 1,6% р/р. Поглибилося падіння цін на одяг та взуття.

Інфляція послуг також сповільнилася до 13,8%, що, зокрема, могло відображати й часткове послаблення дисбалансів на ринку праці. Так, сповільнилося зростання цін на послуги лікарень, особистого догляду, Інтернету, таксі, страхування, готелів, тощо.

«Темпи зростання адміністративно регульованих цін незначно сповільнилися — до 10,6% р/р Така динаміка пояснювалася як подальшим зниженням темпів подорожчання тютюнових виробів, так і незначним уповільненням зростання цін на алкогольні напої», — зазначив регулятор.

Темпи зростання цін на паливо сповільнилися — до 3,9%.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2025 року українці можуть очікувати підвищення цін на деякі харчові продукти, зокрема м’ясо, фрукти та олію, водночас овочі та яйця наразі не здорожчали.