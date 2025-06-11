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ТСН у соціальних мережах

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Інфляція в Україні сягнула піку: що здорожчало у травні найбільше

За даними Держстату, найбільше подорожчали фрукти (на 17,6%) та м’ясо, тоді як яйця подешевшали на 8,7%.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Інфляція в Україні

Інфляція в Україні / © ТСН.ua

Рівень інфляції в Україні у травні 2025 року прискорився, досягнувши 15,9% у річному вимірі — це максимум від квітня 2023 року. Найбільший стрибок цін зафіксовано на фрукти та м’ясо, тоді як яйця, масло та молоко дещо подешевшали.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Ріст цін у травні 2025 року: що здорожчало найбільше

За даними Держстату, у травні споживчі ціни в Україні зросли на 1,3% порівняно з квітнем, коли цей показник становив 0,7%. Річна інфляція прискорилася до 15,9%, що є найвищим показником від квітня 2023 року (тоді було 17,9%).

На споживчому ринку у травні продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 2,8%. Лідером зростання стали фрукти — їхня ціна підстрибнула на 17,6%. Також значно зросли (від 0,7% до 8,3%) ціни на:

  • свинину, м’ясо птиці, яловичину,

  • безалкогольні напої,

  • рибу та продукти з риби,

  • хліб,

  • сало,

  • овочі,

  • макаронні вироби,

  • цукор.

Водночас, зафіксовано зниження цін на деякі продукти:

  • яйця подешевшали на 8,7%.

  • масло, молоко та рис — на 0,5-0,8%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби показали зростання на 1,4% (переважно за рахунок тютюнових виробів, які подорожчали на 2,0%).

У сегменті одягу та взуття спостерігалося зниження цін на 1,9%, зокрема взуття подешевшало на 2,4%, а одяг — на 1,5%.

Транспортні послуги загалом подешевшали на 0,1%, в основному через зниження цін на паливо та мастила (на 1,3%) та проїзд поїздами (на 0,7%). Проте, проїзд у пасажирському автотранспорті подорожчав на 0,5%.

Як змінилися ціни в Україні за рік — що здорожчало найбільше

Якщо порівнювати з травнем 2024 року, середні ціни на їжу та безалкогольні напої в Україні зросли на 22,1%. Абсолютно всі категорії продуктів показали зростання цін.

Найбільше за рік подорожчали:

  • яйця — на 86%,

  • овочі — на 35,4%,

  • соняшникова олія — на 35,4%,

  • фрукти — на 33,5%,

  • вершкове масло — на 28,5%.

Також суттєво зросли ціни на:

  • хліб — 22,3%,

  • молоко — 20,9%,

  • безалкогольні напої — 19,7%,

  • сир і кисломолочний сир — 18,0%,

  • хлібопродукти — 18,8%,

  • м’ясо та м’ясопродукти — 18,2%,

  • рибу та продукти з риби — 13,3%,

  • макаронні вироби — 13,0%,

  • цукор — 12,4%.

Як зростала інфляція в Україні та яких заходів вживає НБУ?

Нагадаємо, у лютому Національний банк України повідомив, що темпи інфляції в країні у січні досягли 12,9% у річному вимірі. Вони виявилися вищими, ніж прогнозував регулятор.

Держстат тоді інформував, що на кінець січня гуртові ціни на українські продукти зросли в середньому на 20,6% порівняно із січнем 2024 року. На внутрішньому ринку підвищення цін становило 17,5%, а експортні товари здорожчали на 33,0%.

У лютому темпи інфляції пришвидшилися до 13,4% у річному вимірі, а ціни зросли на 0,8% за місяць.

Аби приборкати інфляцію, у березні НБУ вирішив підвищити облікову ставку від 14,5% до 15,5% річних. Очікувалося, що це дозволить повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%.

В НБУ заявляли про очікування сповільнення інфляції у другому півріччі.

У квітні річна інфляція прискорилася до 15,1%, проте в НБУ прогнозують її уповільнення вже найближчими місяцями.

Оскільки споживча інфляція в Україні прискорилась, то зросли і витрати громадян. За даними Держстату на березень, найбільшу частку витрат становили харчі та безалкогольні напої — 40%.

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