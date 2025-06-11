Інфляція в Україні сягнула піку: що здорожчало у травні найбільше

Інфляція в Україні / © ТСН.ua

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Рівень інфляції в Україні у травні 2025 року прискорився, досягнувши 15,9% у річному вимірі — це максимум від квітня 2023 року. Найбільший стрибок цін зафіксовано на фрукти та м’ясо, тоді як яйця, масло та молоко дещо подешевшали.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Ріст цін у травні 2025 року: що здорожчало найбільше

За даними Держстату, у травні споживчі ціни в Україні зросли на 1,3% порівняно з квітнем, коли цей показник становив 0,7%. Річна інфляція прискорилася до 15,9%, що є найвищим показником від квітня 2023 року (тоді було 17,9%).

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На споживчому ринку у травні продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 2,8%. Лідером зростання стали фрукти — їхня ціна підстрибнула на 17,6%. Також значно зросли (від 0,7% до 8,3%) ціни на:

свинину, м’ясо птиці, яловичину,

безалкогольні напої,

рибу та продукти з риби,

хліб,

сало,

овочі,

макаронні вироби,

цукор.

Водночас, зафіксовано зниження цін на деякі продукти:

яйця подешевшали на 8,7%.

масло, молоко та рис — на 0,5-0,8%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби показали зростання на 1,4% (переважно за рахунок тютюнових виробів, які подорожчали на 2,0%).

У сегменті одягу та взуття спостерігалося зниження цін на 1,9%, зокрема взуття подешевшало на 2,4%, а одяг — на 1,5%.

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Транспортні послуги загалом подешевшали на 0,1%, в основному через зниження цін на паливо та мастила (на 1,3%) та проїзд поїздами (на 0,7%). Проте, проїзд у пасажирському автотранспорті подорожчав на 0,5%.

Як змінилися ціни в Україні за рік — що здорожчало найбільше

Якщо порівнювати з травнем 2024 року, середні ціни на їжу та безалкогольні напої в Україні зросли на 22,1%. Абсолютно всі категорії продуктів показали зростання цін.

Найбільше за рік подорожчали:

яйця — на 86%,

овочі — на 35,4%,

соняшникова олія — на 35,4%,

фрукти — на 33,5%,

вершкове масло — на 28,5%.

Також суттєво зросли ціни на:

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хліб — 22,3%,

молоко — 20,9%,

безалкогольні напої — 19,7%,

сир і кисломолочний сир — 18,0%,

хлібопродукти — 18,8%,

м’ясо та м’ясопродукти — 18,2%,

рибу та продукти з риби — 13,3%,

макаронні вироби — 13,0%,

цукор — 12,4%.

Як зростала інфляція в Україні та яких заходів вживає НБУ?

Нагадаємо, у лютому Національний банк України повідомив, що темпи інфляції в країні у січні досягли 12,9% у річному вимірі. Вони виявилися вищими, ніж прогнозував регулятор.

Держстат тоді інформував, що на кінець січня гуртові ціни на українські продукти зросли в середньому на 20,6% порівняно із січнем 2024 року. На внутрішньому ринку підвищення цін становило 17,5%, а експортні товари здорожчали на 33,0%.

У лютому темпи інфляції пришвидшилися до 13,4% у річному вимірі, а ціни зросли на 0,8% за місяць.

Аби приборкати інфляцію, у березні НБУ вирішив підвищити облікову ставку від 14,5% до 15,5% річних. Очікувалося, що це дозволить повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%.

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В НБУ заявляли про очікування сповільнення інфляції у другому півріччі.

У квітні річна інфляція прискорилася до 15,1%, проте в НБУ прогнозують її уповільнення вже найближчими місяцями.

Оскільки споживча інфляція в Україні прискорилась, то зросли і витрати громадян. За даними Держстату на березень, найбільшу частку витрат становили харчі та безалкогольні напої — 40%.