Інфляція б'є рекорди: що найбільше здорожчало в Україні у серпні

У серпні інфляція в Україні прискорилася до 23,8% в річному вимірі.

У порівнянні з липнем інфляція становила 1,1%, а від початку року – 19,5%.

Про це повідомили у Держстаті.

На споживчому ринку в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%. Найбільше (на 15,4%) здорожчали яйця. На 6,4–2,5% зросли ціни на цукор, сало, свинину, фрукти, рис, рибу та продукти з риби, мʼясо птиці, безалкогольні напої.

Водночас на 13,9% здешевшали овочі, на 0,3% – яловичина та соняшникова олія.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, одяг і взуття здешевшали на 2,0%.

Зростання цін на предмети домашнього вжитку, побутової техніки на 5,0% відбулося в основному через підвищення цін на плити на 9,4%, холодильники – на 9,1%, обігрівачі, кондиціонери повітря – на 8,1%, пральні машини – на 7,4%, пилососи – на 7,3%.

Ціни на транспорт зросли на 0,8% в основному через здорожчання автомобілів на 8,9%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 1,2%.

Водночас паливо та мастила здешевшали на 3,9% .

Нагадаємо, 8 вересня Національний банк вдруге поспіль зберіг облікову ставку на рівні 25% річних, вважаючи такий рівень достатнім для утримання курсу гривні та інфляції.

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