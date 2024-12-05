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Інфляція на продовольчому ринку: у НБУ зробили прогноз щодо цін на продукти

Інфляція на продовольчому ринку: у НБУ зробили прогноз щодо цін на продукти

Нацбанк допускає інфляцію за підсумками року понад 10% / Фото: pixabay.com

Ціновий тиск зберігатиметься наступними місяцями.

Низький рівень врожайності, погіршення якості овочів і фруктів, а також швидке вичерпання запасів з минулого року сприяють підвищенню цін на продукти.

Про це розповів заступник очільника НБУ Сергій Ніколайчук.

Нацбанк допускає, що за підсумками поточного року інфляція в країні перевищить 10%. Наразі споживча інфляція в Україні складає 9,7%. 

"Імовірно, інфляція буде трохи вищою за прогноз – вищою за 10%, а наступного року очікуємо її сповільнення до приблизно 7% і досягнення мети у 5% 2026 року", – сказав він.

Серед причин зростання цін він назвав: менший врожай і, як наслідок, здорожчання продуктів, проблеми в енергетиці та підвищення заробітних плат.

Він також додав, що сценарій зростання економіки України на 4% 2024 року і на 4,3% у наступному залишається актуальним з огляду на результати виборів у США. 

Нагадаємо, напередодні в НБУ повідомили, що найближчими місяцями очікується подальше прискорення інфляції через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефектів перенесення девальвації гривні.

А  експерти повідомили, що в Україні найближчим часом здорожчають продукти. Більше про це читайте у новині.

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