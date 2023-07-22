Інфляція під час війни: в Україні зафіксували найнижчий рівень зростання цін — дослідження

Ціни у червні залишились на рівні травня без врахування підвищення тарифу на електроенергію

Від початку повномасштабної війни у червні цього року інфляція в Україні сповільнилася до найнижчого показника - 12,8% порівняно з червнем 2022 року.

Про це йдеться в щомісячному моніторингу Інституту економічних досліджень.

“В інфляції в річному вимірі нарешті перестало враховуватись стрімке зростання цін у перші місяці повномасштабної війни, коли індекс споживчих цін щомісяця підвищувався на 3-4%. Натомість за останні 12 місяців ІСЦ зростав в середньому на 1% щомісяця”, - йдеться у повідомленні.

У моніторингу наголосили, що без врахування зміни ціни на електроенергію (тариф на світло для населення зріс майже вдвічі) споживчі ціни в червні в середньому залишались незмінними, тобто зростання цін на окремі товари та послуги компенсувалось зниженням ціни на інші.

У червні далі падали ціни на пальне паралельно зі світовими тенденціями, хоча відновлення довоєнного оподаткування палива з 1 липня ймовірно змінить цю тенденцію.

Серед продуктів харчування продовжували знижуватись ціни на крупи та олію на фоні великих запасів, але надалі високими темпами зростали ціни на м’ясо та м’ясопродукти. Також відбувалось сезонне зниження цін на одяг та взуття та сезонне зростання цін на картоплю.

Нагадаємо, здорожчання електроенергії та пального від 1 липня може призвести до нового сплеску цін на продукти.

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