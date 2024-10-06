Інфляція прискорилася: що відбувається з цінами в Україні

Споживча інфляція за підсумками серпня прискорилась. Цей показник зріс до 7,5% у річному вимірі (від 5,4% у липні).

Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку.

Це сталося, перш за все, як пояснили в НБУ, через обмежену пропозицію окремої продовольчої продукції.

"Базова інфляція зросла більш суттєво, ніж прогнозувалося. Адже бізнес почав переносити на ціни свої витрати на сировину, енергію й оплату праці. Підтримували ціновий тиск і ефекти послаблення обмінного курсу гривні в попередні місяці", - йдеться у повідомленні.

На продовольчу інфляцію впливає скорочення пропозиції продукції через несприятливі погодні умови. І вірогідно, що цей фактор впливатиме впродовж року. До речі, через скорочення пропозиції продукції світові ціни на продовольчі товари у вересні зростали найшвидше за 18 місяців.

Зростали ціни й на оброблені харчові продукти, як через здорожчання продовольчої сировини, так і подальше збільшення витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці.

Водночас стрімкіше здорожчали більшість непродовольчих товарів, передусім під впливом курсового чинника.

Натомість ціни на одяг та взуття знижувалися швидше через зростання конкуренції між продукцією імпортного та українського виробництва.

Темпи зростання цін на послуги дещо пришвидшилися під тиском виробничих витрат бізнесу.

Згідно зі звітом Нацбанку, зростання цін на пальне в серпні сповільнилося з огляду на достатність запасів пального та нижчі, ніж очікувалося, ціни на нафту на світових ринках.

Ціни на алкогольні напої знижувалися дедалі повільніше. Здорожчання тютюнових виробів дещо сповільнилося, проте ціни на них зростали доволі високими темпами.

Також пришвидшилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання, ймовірно, через курсовий чинник.

Нагадаємо, напередодні в НБУ повідомили, що найближчими місяцями очікується подальше прискорення інфляції через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефектів перенесення девальвації гривні.

А експерти повідомили, що в Україні найближчим часом здорожчають продукти. Більше про це читайте у новині.

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