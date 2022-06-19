"Інфляція скоро злетить": відомий інвестор порадив, у що найкраще зараз інвестувати

"Інфляція скоро злетить": відомий інвестор порадив, у що найкраще зараз інвестувати

Інфляція через війну в Україні скоро злетить.

Відомий американський інвестор і автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кіосакі радить інвестувати не в біткоїн чи золото, а в продукти харчування.

Про це Кіосакі написав у себе в Twitter.

"Найкраща інвестиція - банки з тунцем і квасолею. Інфляція скоро злетить. Ви не можете їсти золото, срібло або біткоїни. Ви можете їсти консервований тунець і квасолю. Найголовніше - це їжа. Ще одна проблема - це голод. Інвестуйте в рішення, яке врятує від голоду. Бережіть себе", - написав Кіосакі.

Тим часом в Мінагрополітики підрахували втрати в сільському господарстві через війну.

Нагадаємо, у Мінагрополітики розповіли, чи здорожчають сільськогосподарські продукти найближчими місяцями.

Раніше стало відомо, наскільки зросте у ціні споживчий кошик цього року.

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