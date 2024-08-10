Інфляція сповільнюється, але ціни не тішать: які продукти в Україні здорожчали

У липні споживчі ціни зросли на 4,3% від початку року.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у липні не змінився до попереднього місяця, у річному вимірі інфляція становила 5,4%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За даними відомства, базова інфляція в липні порівняно з червнем становила 0,7%, від початку року – 4,1%.

На споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,6%. Найбільше здешевшали овочі та яйця – на 19,6% та 11,4% відповідно. Також знизилися ціни на сало, мʼясо птиці.

Водночас цукор здорожчав на 12,1%, на 3,9–0,6% зросли ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, хліб, безалкогольні напої, рис, фрукти, кисломолочну продукцію, молоко, макаронні вироби, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, зокрема на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,7%.

Одяг і взуття здешевшали на 3,7%, зокрема одяг – на 4,1%, взуття – на 3,4%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7%, в основному через здорожчання проїзду в автодорожному пасажирському транспорті на 0,8%, а також палива та мастил на 0,6%.

Що буде з інфляцією далі

За даними НБУ, інфляція поступово зростатиме, зокрема в наступні місяці внаслідок збереження ринкового тиску на бізнес, який змушений буде витрачати більше коштів для підтримки виробничих процесів. Зростанню інфляції також сприятиме вичерпання ефекту значних врожаїв минулих років і новий фактор – очікуване підвищення акцизних платежів.

Інфляція помірно зростатиме в наступні місяці передусім через збереження тиску на витрати бізнесу, вичерпання ефектів значних минулорічних урожаїв та очікуване підвищення акцизів.

Раніше експерти повідомили, що в Україні найближчим часом здорожчають продукти. Більше про це читайте у новині.

Як в Україні зросли ціни на продукти харчування. Статистика Держстату

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