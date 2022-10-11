Інфляція та невизначеність: у МВФ оновили прогнози щодо світової економіки

Світова економіка переживає масштабне та різкіше, ніж очікувалося, уповільнення, а інфляція є вищою, ніж передбачали.

Підвищення вартості життя, посилення фінансових умов у більшості регіонів, війна Росії проти України та затяжна пандемія COVID-19 - усе це сильно впливає на економіку світу. Міжнародний валютний фонд у новому прогнозі зазначає, що глобальне зростання сповільниться з 6% у 2021 році до 3,2% у 2022 році та 2,7% у 2023 році. Це найслабший профіль зростання з 2001 року, за винятком світової фінансової кризи та гострої фази пандемії COVID-19.

Про це йдеться в огляді світової економіки (World Economic Outlook).

У МВФ надають прогноз щодо росту глобальної інфляції з 4,7% у 2021 році до 8,8% у 2022 році, але знизиться до 6,5% у 2023 році і 4,1% до 2024 року.

"Вторгнення РФ в Україну призвів до енергокризи у Європі, яка різко підвищила вартість життя і перешкоджає економічній діяльності... У ширшому плані конфлікт також призвів до зростання цін на продовольство на світових ринках, попри недавнє зниження цін після угоди щодо зерна у Чорному морі, що створило серйозні труднощі для сімей з низькими доходами у всьому світі, особливо у країнах з низькими доходами", - наголосили у Фонді.

Ба більше, МВФ підтвердив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту України у 2022 році на 35%.

У Фонді пояснили, що для України всі прогнози на 2022-2027 роки, крім прогнозів реального ВВП та споживчих цін, "опущені через надзвичайно високий ступінь невизначеності". Реальний ВВП та споживчі ціни прогнозуються до 2022 року.

Прогнозується, що в Росії падіння ВВП цього року становитиме 3,4%, а наступного року сповільниться до 2,3%.

"Скорочення російської економіки менш серйозне, ніж прогнозувалося раніше, що відображає стійкість експорту сирої нафти та внутрішнього попиту через велику підтримку фіскальної та грошово-кредитної політики та відновлення довіри до фінансової системи", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді заявили, що світова економіка перебуває у найгіршому стані за останніх 80 років.

Дефіцит бюджету України: що відомо

У вересні дефіцит бюджету України становив 75 млрд грн. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що дефіцит держбюджету у 2023 році становитиме приблизно $38 млрд.

За його словами, від початку повномасштабної війни Україна отримала від західних союзників $17,5 млрд.

Наразі Київ веде перемовини з ЄС, США і МВФ про потреби у фінансуванні дефіциту бюджету на наступний рік.

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