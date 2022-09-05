Інфляція у Туреччині оновила максимум: вперше за 24 роки ціни зросли на 80%

Інфляція у Туреччині почала зростати восени 2021 року, коли курс ліри різко впав. Анкара наполягає, що ціновий тиск скоро зменшиться, але економісти попереджають, що курс може залишатися високим.

Офіційний рівень інфляції в Туреччині оновив максимум від 1998 року – ціни зросли на 80%.

Про це пише Financial Times.

Згідно з даними державного статистичного агентства, в липні споживча інфляція прискорилась до 79,6% в річному вимірі порівняно з 78,6% у червні. У серпні індекс споживчих цін зріс на 80,2% в річному обчисленні.

Туреччина зробила те, що деякі економісти назвали гігантським економічним експериментом, оскільки турецький президент Реджеп Таїп Ердоган – противник високих процентних ставок – наполягав на підтримці однієї з найнижчих у світі процентних ставок у реальному вираженні, і внаслідок цього інфляція різко зросла.

Зростання цін у Туреччині прискорюється вже 14 місяців поспіль. Так, у місячному вимірі зростання споживчих цін у липні становило 2,37% порівняно з 4,95% у червні.

Так, вартість транспортних послуг рік до року зросла у 2,2 раза (+119,1%), ціни на енергоносії виросли у 2,3 раза (+129,3%).

Продукти харчування та напої здорожчали майже вдвічі – на 94,65%, вартість житла та комунальних послуг збільшилася на 70%, а меблі та побутова техніка сдорожчали на 88,4%.

Турецькі чиновники сподіваються, що охолодження інфляції допоможе Ердогану переобратися на виборах, які заплановані на червень наступного року. Стрімке зростання інфляції та падіння курсу ліри призвели до погіршення рівня життя й розпалили невдоволення керівництвом президента.

Ліам Піч, старший економіст лондонської консалтингової компанії Capital Economics з ринків, що розвиваються, сказав, що він очікує, що інфляція в Туреччині сягне піку в 85%, а потім різко впаде на початку 2023 року.

Нагадаємо, інфляція споживчих цін у Великій Британії підскочила на 10,1% у липні, що є найвищим показником від лютого 1982 року.

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