Інфляція у Великій Британії перевищила 10% – це найвищий показник від 1982 року

Інфляція споживчих цін у Великій Британії підскочила на 10,1% у липні, що є найвищим показником від лютого 1982 року, порівняно з показником в 9,4% у червні.

Про це пише Reuters.

При цьому, ріст інфляції перевищив усі прогнози опитаних Reuters економістів, які очікували зростання інфляції до 9,8% у липні.

Раніше цього місяця Банк Англії підвищив свою ключову процентну ставку на 0,5 в.п. до 1,75% – це перше підвищення на 0,5 в.п. від 1995 року.

Центробанк прогнозує, що інфляція досягне піку в 13,3% у жовтні, коли ціни на електроенергію для домогосподарств підвищаться.

У липні ціни зросли на 0,6% порівняно з червнем без урахування сезонних факторів, тоді як річний рівень інфляції роздрібних цін досяг 12,3%, що є найвищим показником від березня 1981 року.

"Взяття під контроль інфляції є моїм головним пріоритетом, і ми вживаємо заходів шляхом сильної, незалежної монетарної політики, відповідальних рішень про податки та витрати, а також реформ для підвищення продуктивності та зростання", - сказав міністр фінансів Надхім Захаві.

Нагадаємо, Верховна Рада може запровадити податок на купівлю валюти. В НБУ оцінили, як це вплине на інфляцію.

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