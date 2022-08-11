Інфляція в Україні перевищила 22%: овочі за рік здорожчали вдвічі (таблиця)

Інфляція в Україні зросла до 22,2%, якщо порівняти з періодом від січня до серпня минулого року.

У червні інфляція становила лише 0,7%, як порівнювати з торішніми показниками, а від початку року ціни зросли на 18,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Найбільше ціни зросли на транспорт — 24,8%. На продукти ціни зросли на 21%, на освітні послуги — на 16%, на алкоголь і тютюнові вироби — на 14%.

Наприкінці липня Нацбанк випустив прогноз, згідно з яким зростання інфляції до кінця року перевищить 30%. Нацбанк сподівається, що наступного року інфляція сповільниться завдяки налагодженню торгової логістики та поступовому зростанню врожаїв. Додатковий вплив матиме зниження світової інфляції та жорстка монетарна політика НБУ.

Водночас сповільнення інфляції стримуватиме висока вартість газу і нафти та потреба в поетапному приведенні тарифів для населення до ринкового рівня. Як наслідок споживча інфляція у 2023 році знизиться до близько 20% і лише наприкінці 2024 року впаде до однознакових рівнів.

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