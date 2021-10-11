Інфляція в Україні побила чотирирічний рекорд: в НБУ пояснили, що підштовхувало ціни

Інфляція в Україні побила чотирирічний рекорд: в НБУ пояснили, що підштовхувало ціни

Фактична інфляція виявилася дещо нижчою, ніж прогнозував НБУ.

За даними Державної службою статистики України, у вересні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 11% (із 10,2% у серпні). У місячному вимірі ціни зросли на 1,2%.

Про це у понеділок, 11 жовтня, йдеться в коментарі Національного банку.

Що підштовхувало ціни вгору минулого місяця:

високі ціни на світових товарних ринках, у тому числі на енергоресурси;

стійкий споживчий попит та підвищення виробничих витрат бізнесу на сировину, енергію та оплату праці. Через це дорожчали як продукти харчування, так і послуги;

вересень у 2021 році був значно прохолоднішим, ніж у минулих роках. Гірші погодні умови стали додатковою причиною подорожчання деяких продуктів, зокрема яєць та молока.

Що навпаки стримувало зростання цін:

більший врожай окремих продуктів харчування (перцю, яблук, кавунів);

зміцнення гривні, яке стримувало подорожчання товарів зі значною компонентою імпорту (чаї, кава, спеції, морепродукти) та фармацевтичної продукції, а також сприяло здешевленню одягу, взуття, медичних товарів та автомобілів у річному вимірі.

дія річних контрактів на газ для населення та обмеження торговельної націнки продавців палива.

"Фактична споживча інфляція виявилася нижчою за прогноз, опублікований в Інфляційному звіті за липень 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Регулятор зазначає, що пік зростання споживчих цін для українців припаде на вересень-жовтень 2021 року. Надалі інфляція почне сповільнюватися й знизиться наприкінці року до однознакового рівня.

Нагадаємо:

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У свою чергу, Кабмін говорить про уповільнення інфляції до 6,2% на кінець 2022 року. Основні прогнози фахівця: яким буде реальний ВВП України, курс долара та споживча інфляція у 2022 році - у нашому матеріалі.

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