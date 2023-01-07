Інфляція в Україні прискорилася: в НБУ винуватять витрати бізнесу

Проте це нижчий показник, ніж прогнозував регулятор.

Споживча інфляція у грудні 2022 року прискорилася . Хоча залишилася помірною та нижчою за прогноз Нацбанку.

Про це йдеться в макроекономічному й монетарному огляді НБУ.

Регулятор опублікував інфляційний графік без зазначення точної цифри, з якого випливає, що рівень інфляції в грудні 2022 року орієнтовно становив 27,5%.

В НБУ вважають, що витрати бізнесу, зокрема на енергію і логістику, залишаються основними чинниками пришвидшення інфляції.

"Споживча інфляція прискорилася, надалі відображаючи наслідки повномасштабної війни Росії проти України, серед яких порушення ланцюгів постачання, руйнування виробництв, скорочення пропозиції товарів та послуг, збільшення виробничих витрат бізнесу, а також дефіцит електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Хоча у порівнянні з жовтнем місяцем інфляція зростала повільніше через розширення пропозиції продуктів харчування, деокупацію територій, слабкий споживчий попит, зміцнення готівкового курсу гривні та стабілізацію інфляційних очікувань.

Нагадаємо, у НБУ прогнозують зростання цін через атаки росіян на енергетичну систему України, що призводить до дефіциту з електроенергією.

Згідно із розрахунками уряду, державні доходи 2023 року будуть майже удвічі меншими за видатки. Скорочення української економіки та інфляція цього року будуть настільки суттєвими, що у порівнянні із цим навіть незначне покращення обернеться приростом. Тому у бюджет на наступний рік закладають ріст ВВП на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному.

Водночас середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.

Цього року, як очікують, українська економіка може скоротитися на 30-40%, а інфляція перевищить 33%. Величезний дефіцит бюджету передусім пояснюється величезними видатками на безпеку та оборону.

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