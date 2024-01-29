Інформаційна атака на BROCARD є черговою спробою витіснити компанію з ринку – заява компанії

Протягом майже двох років, що минули з моменту придбання групи компаній BROCARD французьким холдингом Philippe Benacin, лідер вітчизняного парфумерно-косметологічного ринку періодично піддається агресивним інформаційним атакам. За цим, як стверджується в заяві компанії, стоять люди, зацікавлені у руйнуванні її бізнесу на користь свого.

Так, 26 січня 2024 року на сайті Fakty.ua вийшла стаття із посиланням на маловідомого «експерта», який вже не вперше висловлює сумніви щодо легітимності угоди по придбанню компанії громадянином Франції Філіпом Бенасеном.

Особливо недоречно запуск чергової «чорної» кампанії проти групи BROCARD виглядає на тлі нещодавньої заяви Президента України Володимира Зеленського, що підкреслює необхідність всебічної підтримки прозорого вітчизняного бізнесу.

«Головне для держави й усього нашого суспільства – щоб у кожного з українських підприємців були можливості для більш активної економічної роботи. А от же, і для того, щоб українські бюджети могли більше орієнтуватися на сили своєї економіки. Держава, державні інституції, кожен із посадовців зобов’язані робити все можливе, щоб сприяти легальному, «білому» бізнесу, – сказав Президент України. – Достойні робочі місця в Україні, робота кожного підприємства, які залишаються в легальному полі, – це одна з ключових основ української сили».

Ці слова Президента чи не найкраще характеризують діяльність BROCARD. Навіть за умови закриття ряду магазинів і тимчасового блокування її діяльності, групі компаній вдалося зберегти майже 70% співробітників, які увесь час продовжували офіційно отримувати заробітну платню. Фонд оплати праці сукупно за 2022 і 2023 роки становить 872 млн грн, йдеться у заяві BROCARD.

Також група компаній BROCARD продовжувала сплачувати податки до державного бюджету. Сума податків за 2023 рік склала 590 млн грн. За два останні воєнні роки надходження до бюджету склали 1 мільярд 263 млн. грн.

Окрім цього з початку повномасштабного вторгнення група компаній здійснює постійну адресну допомогу ЗСУ, яка на кінець січня 2024 року сягнула близько 190 млн гривень.

«Розвивати бізнес, що дарує людям красу та позитивні емоції, перебуваючи під постійними обстрілами, – це, на мій погляд, справжній героїзм, – каже Філіп Бенасен, власник BROCARD. – Я ані хвилини не шкодую про своє рішення придбати компанію і не припиняю пишатися досягненнями керівництва та колективу BROCARD. Для мене всі вони – справжні патріоти, що піклуються про співробітників та їх родини, намагаються втілити в життя мрії клієнтів, платять податки державі та допомагають збройним силам боротися із загарбниками. Я щасливий, що можу зробити свій внесок у цю спільну благородну справу».

Власник холдингу Філіп Бенасен, топ-менеджмент і всі співробітники BROCARD щиро розраховують на конкретну підтримку з боку держави, яка дозволить і надалі безперешкодно розвивати бізнес компанії на українському ринку і сприятиме припиненню необґрунтованих інформаційних атак на BROCARD.

Довідково:

Філіп Бенасен – один із найвпливовіших гравців світового парфумерно-косметичного ринку, громадянин Франції, голова Philippe Benacin Holding та директор компанії Interparfums SA. До придбання групи BROCARD у травні 2022 року пан Бенасен був її партнером та постачальником протягом більше 20 років.

Група Benacin розробляє, виробляє та розповсюджує парфумерію та косметику як ексклюзивний у всьому світі ліцензіат відомих модних брендів (таких як Abercrombie & Fitch, Anna Sui, Boucheron, Coach, DKNY, Donna Karan, Dunhill, Ferragamo, Graff, GUESS, Hollister, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Kate Spade, MCM, Moncler, Montblanc, Oscar de la Renta, Repetto, S.T. Dupont, Ungaro і Van Cleef & Arpels). Група Benacin також є власником ароматів Lanvin і бренду Rochas.