Інноваційні експертні рішення у галузі систем резервного живлення, що змінюють енергетику

Уявіть майбутнє, де акумулятори заряджаються за хвилини, системи живлення працюють без збоїв, а екологічність стає стандартом. Це майбутнє наближає український розробник Юрій Вихневич. Як співвласник компанії «БЕСТ-ЛІНК», нагородженої званням «Компанія року 2024» у сфері телекомунікацій, він створює рішення, що змінюють підхід до резервного живлення та швидкого заряджання акумуляторів.

У цьому інтерв’ю Юрій розповідає про свої розробки, їхню користь для суспільства та плани щодо майбутнього розвитку. Зустрічайте історію людини, яка будує енергетичні рішення завтрашнього дня.

Вітаємо! Розкажіть, будь ласка, про ваші інноваційні рішення у сфері резервного енергозабезпечення. Що саме Ви розробили?

Юрій: «Дякую за запитання. Я зосереджений на розробці рішень для максимально ефективного використання та управління системами резервного живлення, а також створенні нестандартного рішення для максимально ефективного використання акумуляторних батарей. Моя система дозволяє дуже швидко заряджати акумулятор без шкоди для його тривалості життя. Це дуже важливе досягнення, яке може мати значний вплив на ряд ключових сфер.»

Які сфери можуть мати найбільше користі від таких розробок?

Юрій: «Ці інновації мають застосування у багатьох сферах. Наприклад, у промисловості — це забезпечить стабільність електропостачання для великих підприємств, знижуючи ризик перерв у виробництві. В транспорті, особливо для електромобілів, швидка зарядка дозволяє зробити їх більш доступними та зручними для водіїв. У житлово-комунальному секторі система безперебійного живлення може забезпечити комфорт і безпеку мешканців та працівників, а в технологічних інфраструктурах таких як дата-центри — це критично важливо для безперебійної роботи. Ці системи можуть покращити екологічну ситуацію та зменшити енергоспоживання»

Ваші алгоритми виглядають досить унікальними. Як саме вони працюють?

Юрій: «Дійсно, я розробив кілька кастомних алгоритмів для заряджання та моніторингу акумуляторних елементів . Один із них дозволяє заряджати акумулятори дуже швидко, при цьому не шкодячи їхній довговічності. Інший алгоритм — це алгоритм збереження акумулятора в так званому “буферному режимі”, що дозволяє уникати негативного впливу стандартних алгоритмів на кислотні акумулятори. Моя система зберігає акумулятор у набагато кращому стані, навіть при інтенсивному використанні.»

Чи є інші особливості Вашої системи?

Юрій: «Є кілька інноваційних функцій. Наприклад, я розробив алгоритм для прогнозування пропадання електроенергії, що дозволяє робити BOOST зарядку перед можливим відключенням, забезпечуючи додатковий час для живлення критичних навантажень. Також є алгоритм для аналізу стану акумулятора, який дозволяє передбачити його “передсмертний стан”, щоб уникнути несподіваних збоїв, коли акумулятор вже не працює на максимальну ефективність.»

Вражаючі досягнення! Як Ваші рішення допомагають знизити витрати та зберегти екологію?

Юрій: «Моя система дозволяє зменшити частоту заміни акумуляторів, оскільки вона забезпечує максимальну ефективність їх використання. Це, в свою чергу, знижує витрати на енергоспоживання та мінімізує вплив на навколишнє середовище. Завдяки точному вимірюванню ємності акумулятора ми можемо з точністю до хвилини визначити час автономної роботи, що дає можливість точно планувати обслуговування та знижує ризик збоїв».

Ці рішення здаються надзвичайно корисними для різних галузей. Як Ваші технології вже застосовуються в Україні?

Юрій: «Моє рішення вже працює на більш ніж 50-ти вузлах зв’язку в Україні, де ми використовуємо дану систему інтегровану з нашим CRM для управління енергоспоживанням та моніторингу акумуляторних батарей. Це дає нам змогу ефективно управляти критичними системами та знижувати ризики збоїв від частих відключень електроенергії.»

Чи є у Вас плани щодо подальшого розвитку цих технологій?

Юрій: «Так, я постійно працюю над вдосконаленням цих систем та активно додаю нові можливості для моніторингу та віддаленого управління в реальному часі, щоб забезпечити ще більшу ефективність та безпеку. Хмарний сервіс, який я розробив, дозволяє моніторити систему на будь-якому рівні та у будь-який час, що допомагає зменшити час реагування на нештатні ситуації.»

Чи дійсно Ви працюєте над написанням книги. Можете поділитися більше про це?

Юрій: «Так, це правда. Я зараз пишу книгу, яка є методичкою для фахівців у галузі систем резервного живлення . Вона покликана допомогти розробникам і технічним спеціалістам зрозуміти, як максимально ефективно використовувати інноваційні алгоритми та технології для забезпечення надійності енергопостачання.»

Це дуже цікаво! Які основні теми та підходи будуть розкриті у Вашій книзі?

Юрій: «Книга зосереджена на практичних методах ефективного використання акумуляторних елементі, їх зарядкою та підтримкою в оптимальному стані. Я також приділяю увагу розробці кастомних алгоритмів, таких як ті, що я створив для швидкої зарядки та прогнозування збоїв акумуляторів. Буде також розглянуто, як ці технології можуть бути інтегровані у великі інфраструктурні системи, зокрема в промисловість, транспорт та житлово-комунальний сектор.»

Це справжнє ноу-хау! Кому порекомендуєте Вашу книгу?

Юрій: «Книга орієнтована на інженерів, розробників, а також на керівників технічних відділів, які хочуть впровадити сучасні енергетичні рішення у свої компанії або організації. Вона буде корисна також тим, хто працює з критичними системами живлення і хоче зменшити ризики, пов’язані з відмовами акумуляторів та забезпечити стабільну роботу своїх об’єктів.»

Це неймовірно! Чи є у Вас ще плани на майбутнє у цій сфері?

Юрій: «Так, я планую продовжити роботу над вдосконаленням моїх алгоритмів, а також, хочу поділитися досвідом впровадження моїх рішень у різних сферах, зокрема в Україні та за її межами.»

Щиро дякуємо за спілкування і бажаємо успіхів у подальших розробках!