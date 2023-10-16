Іноземці готові інвестувати у видобуток нафти і газу в Україні, але є кілька умов - Олександр Кацуба

До українського ринку нафти та газу є інтерес у італійських, британських та близькосхідних компаній, але за інвесторів треба боротися. Про це у інтерв'ю (https://delo.ua/energetics/oleksandr-kacuba-pro-gaz-investiciyi-ta-energeticnii-xab-jevropi-425011/) розповів підприємець, власник компанії АЛЬФА ГАЗ Олександр Кацуба.

Підприємець каже, що інвестори очікують від України в першу чергу передбачуваності правил гри і стимулювання інвестицій. а наша інвестиційна політика не відрізняється послідовністю усі роки незалежності. Після закінчення війни на ринку потрібен баланс між інтересом держави зібрати більше податків і стимулом розширення видобутку. Щоб інвестори вкладалися у галузь потрібно стимулювати буріння нових глибоких та надглибоких свердловин. Це, на думку Кацуби, потребує податкових пільг.

“Я б також (вже зараз, - ред.) активізував роботу з укладання угод щодо поділу продукції з потенційними інвесторами. Це дозволить нарощувати видобуток на заході країни, а потім – на сході та півдні” - каже Кацуба.

Ще важливий акцент – це робота з місцевою владою. Місцеві депутати, правоохоронці повинні припинити дивитися на інвестора як на джерело особистого збагачення. Бо інвестор - партнер для країни та громади. Для залучення інвесторів потрібні низькі ризики втрати інвестиції. Уряд повинен комунікувати, що будь-які стимули запроваджуються на чітко визначений термін і не можуть бути відкликані чи змінені передчасно. Нові правила мають встановлюватися мінімум на 5-10 років, резюмує експерт.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.