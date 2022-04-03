Іноземець намагався вивезти з України пів мільйона доларів США: де він їх ховав

Іноземець намагався вивезти з України пів мільйона доларів США: де він їх ховав

Прикордонники затримали іноземця на кордоні з Румунією.

Українські прикордонники затримали на Одещині 45-річного громадянина Туреччини, який хотів вивезти з України пів мільйона доларів США.

Чоловік намагався провезти кошти автомобілем через поромний пункт пропуску "Орлівка".

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

❗️ПРИКОРДОННИКИ ЗАВАДИЛИ ІНОЗЕМЦЮ ВИВЕЗТИ З УКРАЇНИ ПОНАД ПІВ МІЛЬЙОНА ДОЛАРІВ США ▪️Чималу суму коштів намагався... Опубліковано Ізмаїльський прикордонний загін Неділя, 3 квітня 2022 р.

Щоб не декларувати готівку водій обрав смугу руху "зелений коридор". Іноземець заховав гроші під водійським сидінням, в обшивці передніх дверей та за обшивкою в багажному відділенні. Загалом майже 542 тисячі доларів США.

На водія складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст.483 МКУ. Знайдені у сховку кошти та транспортний засіб вилучено.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали чоловіка, який продавав довідки для виїзду за кордон по €20 тисяч.

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