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Interkassa збирала донати для України через платформу United24 на міжнародному івенті Sigma на Мальті Новини компаній

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Interkassa збирала донати для України через платформу United24 на міжнародному івенті Sigma на Мальті

Іноземці донатили через QR-код на локації Interkassa.  Найактивніше надсилали пожертви візитери із країн Балтії, Грузії, Молдови.

Фінтех-компанія Interkassa презентувала свої технологічні продукти та рішення на одній з найбільших світових iGaming-конференцій Sigma.

Міжнародний платіжний агрегатор забезпечує бізнесу інструменти для прийому онлайн-оплат. Interkassa пропонує платіжні методи та валюти з урахуванням бізнес-моделі, сфери та географії роботи партнера. 

Крім того, у центрі стенду Interkassa розмістила QR-код для збору коштів на підтримку України через платформу United24. Також на локацію привезли кавуни - з нагоди звільнення Херсону.  

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Як зазначила CEO Interkassa Валентина Романенко, компанія від перших днів війни підтримує Україну. «На Мальті вирішили використати наші можливості у міжнародному комюніті. Ми поставили собі ціль - якомога більше розповісти іноземцям про війну в Україні, донести до них важливість міжнародної допомоги нашій країні і згуртованість світу проти агресії рф, а також зібрати донати для оборони та відновлення України”, - сказала Валентина Романенко.  

Кошти для України переказували через фандрейзингову платформу United24. Іноземці донатили через QR-код на локації Interkassa. 

Найактивніше надсилали пожертви візитери із країн Балтії, Грузії, Молдови. На другий день івенту величезний жовто-синій прапор зʼявився на локації у японського iGaming-провайдера.

 “Через війну ми переформатували бізнес-стратегію. Від перших тижнів вторгнення вийшли на ринок Польщі, Узбекистану, Азербайджану. Згодом підключили нові методи оплати в Норвегії, Польщі, Туреччині, почала працювати в Чилі, Перу, Бразилії та Нігерії. Ми активно розширюємо співпрацю в по всьому світу, пропонуючи партнерам індивідуальні фічі та надійний сервіс”, - підкреслила Валентина Романенко.

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Для довідки: 

Interkassa — це міжнародний агрегатор платіжних рішень, який пропонує онлайн-бізнесу 70+ платіжних методів в одному інтерфейсі. Сервіс дає змогу підключити оплати картками на сайті та в мобільному додатку, Apple Pay, Google Pay, QR-платежі, електронні гаманці. Компанія працює на ринку з 2009 року та обслуговує понад 4 000 бізнесів з усього світу. Влітку 2022 року Interkassa стала спонсором благодійного матчу із зірками футболу і шоу-бізнесу та закликала глядачів донатити на ЗСУ під час трансляції.

Дата публікації
Перегляди
127
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