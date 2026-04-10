ІНТЕРПАЙП долучився до будівництва офшорної ВЕС у Північному морі

Як повідомляє компанія, будівництво цієї вітроелектростанції, розташованої за 69 кілометрів від узбережжя графства Саффолк, знаходиться на фінальній стадії — установці турбін.

Труби ІНТЕРПАЙП вже використали під час збірки опор для майбутніх «вітряків». Продукція компанії слугує у якості системи пристаней біля опор вітрових турбін, де зможуть швартуватися човни обслуговуючого персоналу. Загалом для цього проєкту було виготовлено та відвантажено майже 2500 тонн труб різних розмірів.

«Особливість труб для цього замовлення полягає у товщині стінок та необхідності дотримання геометричних параметрів, а також у вимогах до стійкості металу до корозії в морському середовищі. Для нас дуже важливо відповідати очікуванням клієнтів і кінцевих користувачів», — каже Хорхе Руїз, менеджер ІНТЕРПАЙП з продажу труб на ринки Європи.

Запуск проєкту нової офшорної ВЕС запланований на кінець 2026 — початок 2027 року. Станція вироблятиме щонайменше 1,4 ГВт-год енергії та зможе забезпечувати електрикою понад 1,3 мільйони домоволодінь.