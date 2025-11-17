ТСН у соціальних мережах

59
1 хв

«Інтерпайп» має усі передумови для досягнення глобального масштабу, - CEO

Українська промислова компанія «Інтерпайп» має усі передумови для масштабування у глобальному вимірі та стати по-справжньому міжнародною. Таку думку висловив генеральний директор Лука Занотті під час свого виступу на Саміті СЕО, організованому виданням «Форбс-Україна».

За його словами, упродовж останніх 10 років «Інтерпайп» здійснив разючу трансформацію із диверсифікації ринків збуту. Наразі його продукція постачається більш ніж у 80 країн із фокусом на Європу, Північну Америку та Близький Схід. «З точки зору бізнесу компанія є дуже успішною, моє завдання – зробити її більш міжнародною», - розповів топменеджер.

На думку Луки Занотті, досягнення глобального рівня схоже на перехід у Вищу лігу. «Перед нами стоять два пріоритетні завдання: вийти на ринки, на яких ми ще не присутні, наприклад, країни Латинської Америки, Канада, та завершити формування продуктової лінійки. Це дозволить нам конкурувати із міжнародними гігантами у цій лізі», - наголосив CEO, додавши, що потреби клієнтів мають бути завжди у центрі уваги.

Генеральний директор також підкреслив, що стійкість, підприємливість та гнучкість – це ті риси, які відрізняють «Інтерпайп» від інших, а здатність людей працювати в Нікополі під щоденними обстрілами по-справжньому вражає.

