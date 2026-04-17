ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

ІНТЕРПАЙП презентував нову продукцію на найбільшій у світі виставці у Дюссельдорфі

Українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП під час найбільшої у світі виставки трубної продукції TUBE 2026 у німецькому Дюссельдорфі презентувала нову продукцію.

Згідно з повідомленням, на цій виставці ІНТЕРПАЙП представив широкому клієнтському загалу розширену лінійку трубної продукції, в тому числі, нову конструкцію напівпреміального різьбового з’єднання Intrepid SP HT, що було розроблене для обсадних розмірів та має лабораторно підтверджені високі показники витривалості.

Крім того, ІНТЕРПАЙП продемонстрував урізноманітнення продуктового сортаменту завдяки придбанню трубного заводу в Румунії, своєї першої виробничої платформи в Європейському Союзі.

«Ринок Європи залишається для ІНТЕРПАЙП стратегічним з точки зору розвитку. Компанія продовжує робити ставку на перспективні ніші, зокрема, в зеленій енергетиці — на геотермальні та офшорні вітряні станції, а також сегмент паль та мікропаль для будівельних проєктів», — підкреслюється у подвідомленні.

ІНТЕРПАЙП вже традиційно для себе бере участь у найбільшій у світі виставці трубної продукції TUBE 2026. Цей галузевий форум що два роки збирає виробників металопрокату, компаній-споживачів із будівельної, енергетичної та машинобудівної галузей, а також представників наукової спільноти в німецькому місті Дюссельдорф.

Дата публікації
Кількість переглядів
64
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie