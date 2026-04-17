ІНТЕРПАЙП презентував нову продукцію на найбільшій у світі виставці у Дюссельдорфі

Згідно з повідомленням, на цій виставці ІНТЕРПАЙП представив широкому клієнтському загалу розширену лінійку трубної продукції, в тому числі, нову конструкцію напівпреміального різьбового з’єднання Intrepid SP HT, що було розроблене для обсадних розмірів та має лабораторно підтверджені високі показники витривалості.

Крім того, ІНТЕРПАЙП продемонстрував урізноманітнення продуктового сортаменту завдяки придбанню трубного заводу в Румунії, своєї першої виробничої платформи в Європейському Союзі.

«Ринок Європи залишається для ІНТЕРПАЙП стратегічним з точки зору розвитку. Компанія продовжує робити ставку на перспективні ніші, зокрема, в зеленій енергетиці — на геотермальні та офшорні вітряні станції, а також сегмент паль та мікропаль для будівельних проєктів», — підкреслюється у подвідомленні.

ІНТЕРПАЙП вже традиційно для себе бере участь у найбільшій у світі виставці трубної продукції TUBE 2026. Цей галузевий форум що два роки збирає виробників металопрокату, компаній-споживачів із будівельної, енергетичної та машинобудівної галузей, а також представників наукової спільноти в німецькому місті Дюссельдорф.