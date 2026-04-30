«Інтерпайп» сплатив 1,2 млрд грн податків у 1 кварталі 2026 року
Українська промислова компанія «Інтерпайп» у 1 кварталі 2026 року перерахувала до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів приблизно 1,2 млрд грн.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Згідно з повідомленням, цей обсяг податкових відрахувань майже дорівнює аналогічному показнику минулого року.
За даними компанії, відрахування до державного бюджету становили близько 889 млн грн, до місцевих бюджетів — 182 млн грн. Ще 159 млн грн компанія перерахувала як ЄСВ.
«Не зважаючи на важкий зимній період, компанія втримала обсяги відрахувань податків та зборів до бюджетів усіх рівнів. Цей приклад в черговий раз доводить, що державі вигідна переробка сировини в середині країни, яка забезпечує експорт продукції із великою доданою вартістю», — каже Сергій Кузьменко, директор з економіки та фінансів «Інтерпайпу».
За його словами, дуже важливо, що «Інтерпайп» продовжує працювати в місті-герої Нікополі та підтримувати громади прифронтових територій, а Патронатна служба компанії має змогу системно забезпечувати усім необхідним майже 1100 працівників, які служать у різних підрозділах Сил оборони України.
«Інтерпайп» — це українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 70 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2025 році «Інтерпайп» реалізував 470 тис. т трубної продукції та 89 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.
Загальна чисельність співробітників «Інтерпайпу» становить близько 9,5 тис. Чисельність наших працівників, які служать у лавах ЗСУ чи інших силових структур, перебуває на рівні 1150 осіб.
У 2025 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,566 млрд грн, що є рекордним обсягом сплачених податків та зборів.