"Інтерпайп" створив посилену вісь для європейських важковагових потягів

Українська промислова компанія "Інтерпайп" розробила та запустила у виробництво нову нестандартну вісь для важковагових потягів. Як повідомляють у компанії, перші партії вже відправлено до Франції та Німеччини.

Нова конструкція розроблена спеціально для візка TF25 британської конструкції, що використовується для важко навантажених потягів. Як повідомляють у компанії, перші замовлення вже відвантажені клієнтам у Європі.

Особливістю нової осі є її діаметр – 225 мм, що майже на чверть більше, ніж у стандартних моделей. Завдяки цьому така конструкція витримує більші навантаження - до 25,4 тонни та дозволяє рух зі швидкістю до 120 км/год.

"Оригінальний британський візок TF25 має покращені характеристики шумозниження та зменшує навантаження на залізничні колії завдяки збільшеному навантаженню на вісь. Ми вже поставили перші дві партії по 80 одиниць до Франції та Німеччини, де також широко використовуються візки TF25", - зазначає менеджер з продажу залізничної продукції "Інтерпайп" на ринок Європи Фредерік Сімонно.

Виробництво залізничних осей "Інтерпайп" запустив у 2017 році. Окрім потовщеної осі, компанія виробляє також конструкції різної довжини для стандартної, європейської та іберійської колії.