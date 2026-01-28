ТСН у соціальних мережах

ІНТЕРПАЙП у 2025 році сплатив 5,566 млрд грн податків та зборів

Протягом 2025 року українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП Віктора Пінчука перерахувала до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів 5 млрд 566 млн грн. Цей обсяг податкових відрахувань майже дорівнює аналогічному показнику 2024 року. 

Відрахування до державного бюджету становили 4 млрд 046 млн грн, до місцевих бюджетів – 782 млн грн. Ще 737 млн грн Компанія перерахувала як ЄСВ.

Сергій Кузьменко, директор з економіки та фінансів ІНТЕРПАЙП:

- Незважаючи на важку ситуацію всередині Компанії, пов’язану із перебоями у енергопостачанні в цілому, ІНТЕРПАЙП вкотре підтвердив свій статус великого платника податків. Ми продовжуємо виробляти та експортувати продукцію із доданою вартістю, сплачуючи до бюджетів всіх рівнів – як на регіональному, так і на загальнонаціональному – десятки тисяч гривень з кожної тони готової продукції. Завдяки цьому тисячі українців у прифронтовому регіоні забезпечені робочими місцями.

ІНТЕРПАЙП – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2025 році ІНТЕРПАЙП реалізував 470 тис. т трубної продукції та 89 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

Загальна чисельність співробітників ІНТЕРПАЙП становить близько 9,5 тис. Чисельність наших працівників, які служать у лавах ЗСУ чи інших силових структур, перебуває на рівні 1150 осіб.

У 2025 році Компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,566 млрд грн, що є рекордним обсягом сплачених податків та зборів.

