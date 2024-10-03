"Інтеррибфлоту" приєднується до ініціативи "Зроблено в Україні": курс на розвиток вітчизняного виробництва

Президент Володимир Зеленський у лютому 2024 року анонсував запуск економічної платформи "Зроблено в Україні", спрямованої на посилення діалогу між державою та бізнесом. Ініціатива охоплює ключові аспекти економічного розвитку країни, включаючи відмову від російського ринку, зростання виробництва українських товарів, збільшення зайнятості та експорту.

Провідний український виробник рибних консервів "Інтеррибфлот", відомий брендом "Аквамарин", підтримує президентську ініціативу "Зроблено в Україні". Компанія демонструє готовність до активного діалогу з державою та намір брати участь у розвитку вітчизняної економіки, незважаючи на виклики воєнного часу.

Реальні кроки на підтримку національної економіки

"Інтеррибфлот" вже демонструє відповідність цілям ініціативи. Компанія забезпечує роботою близько 400 співробітників, у тому числі 3-5% працівників з інвалідністю, і планує збільшити штат мінімум на 10% у найближчі роки. У 2023 році підприємство сплатило понад 104 мільйони гривень податків.

Григорій Луцай, співзасновник "Інтеррибфлоту", підкреслив: "Ми не просто підтримуємо ініціативу президента – ми втілюємо її в життя та готові до активного діалогу з державою. Наша стратегія спрямована на розвиток вітчизняного виробництва та зміцнення економіки України".

Компанія активно працює над імпортозаміщенням, віддаючи перевагу українським постачальникам. Близько 60% усіх закупівель здійснюється у резидентів України. Зокрема, у 2024 році "Інтеррибфлот" успішно замінив імпортну балтійську кільку на вітчизняну тюльку, зберігши високу якість продукції.

В умовах воєнного стану "Інтеррибфлот" відіграє стратегічну роль у забезпеченні продовольчої безпеки. Компанія вже поставила понад 12 мільйонів банок консервів для потреб Збройних Сил України.

Інновації та розширення виробництва як запорука розвитку

Андрій Чуклін, співвласник компанії, розповів про плани з розширення виробництва: "Ми розробили програму модернізації, яка дозволить збільшити наші потужності на 20-25%. Це не лише підвищить нашу ефективність, але й створить нові робочі місця".

"Інтеррибфлот" також активно готується до виходу на європейський ринок, що відповідає меті ініціативи з нарощування українського експорту. Компанія перебуває в процесі отримання необхідних сертифікатів для експорту продукції в ЄС.

Особлива увага приділяється енергетичній незалежності підприємства. "Ми вже встановили потужні генератори, що забезпечують безперебійну роботу виробництва при відключеннях електроенергії. Наступним кроком стане запуск сонячної електростанції потужністю 100 кВт", – зазначив Луцай.

Найближчим часом споживачі зможуть побачити на полицях магазинів продукцію "Інтеррибфлоту" з маркуванням "Зроблено в Україні", що підкреслить прихильність компанії національним інтересам.

Участь таких компаній, як "Інтеррибфлот", в ініціативі "Зроблено в Україні" демонструє готовність українського бізнесу не лише адаптуватися до складних умов, але й активно інвестувати в майбутнє країни та вести конструктивний діалог з державою. Це сприяє відновленню та зміцненню національної економіки, створенню нових робочих місць та підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції на міжнародних ринках.