Інцидент з російськими дронами обвалив польські акції та злотий

Атака вплинула на акції / © Pixabay

Польські акції впали після інциденту з вторгненням російських безпілотників до Польщі. Злотий ослаб на 0,4% щодо євро.

Про це пише видання Reuters.

Зокрема, індекс акцій Варшавської біржі знизився приблизно на 1,3%. Інвестори вважають, що у такий спосіб ринок реагує на невизначеність щодо подальшого розвитку подій.

Зазначається, що індекс акцій Варшавської біржі — це один з небагатьох регіональних індексів у Європі, які перебувають у мінусі.

«Це не паніка, а помітний рух донизу», — сказав Конрад Ричко, аналітик DM BOS.

Нагадаємо, під час повітряної атаки по Україні, яку влаштувала Росія, постраждала Польща.

Майже два десятки безпілотників, що залетіли до повітряного простору Польщі під час масованого удару по Україні, польські військові назвали «актом агресії, який загрожував безпеці громадян».

Польща попросила застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору, яка дозволяє членам Альянсу виносити питання на розгляд Північноатлантичної ради — головного політичного органу НАТО.

Стаття говорить, що якщо одна держава-член НАТО стає жертвою збройного нападу, усі інші держави-члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на всі країни НАТО. І після цього робитимуть усе, щоб допомогти країні, яка зазнала нападу.

Хоча цю подію і обговорять на Північноатлантичній раді, доки що реакція інших країн Альянсу не настільки ж тривожна, як у Польщі.

У Росії традиційно заявили, що це не їхні дрони.

«Керівництво ЄС та НАТО щодня звинувачують Росію в провокації. Найчастіше навіть не намагаючись надати хоч якусь аргументацію», — сказав прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.