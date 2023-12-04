Інвестиції під час війни: ДТЕК і Vestas побудують найбільшу вітрову електростанцію в Україні за 450 млн євро

Група ДТЕК і Vestas 4 грудня на кліматичній конференції ООН COP28 підписали меморандум про взаєморозуміння щодо завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції – Тилігульської ВЕС у Миколаївській області.

Проєкт підтримано Європейською комісією та урядами України і Данії. Інвестиції у другу чергу ВЕС складуть 450 млн євро та будуть профінансовані за рахунок коштів компанії, а також передових західних банків під державні гарантії.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Меморандум про взаєморозуміння між ДТЕК та Vestas, провідним світовим виробником вітрових турбін, передбачає, що данська компанія поставить вітрові турбіни в Україну для будівництва другої черги Тилігульської ВЕС», - йдеться в ньому.

Підписання відбулося у присутності єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон та міністра енергетики України Германа Галущенко.

ІІ черга ВЕС буде складатись з 64 вітротурбін (по 6 МВт) із загальною потужністю 384 МВт. І черга потужністю 114 МВт була введена в експлуатацію навесні 2023 року.

Фінально І та ІІ черги ДТЕК Тилігульської ВЕС матимуть потужність 500 МВт (83 вітротурбіни). Станція буде здатна виробляти близько 1,7 ТВт-г електроенергії щороку. Цього достатньо для потреб 900 тис. домогосподарств. Очікується, що проєкт дозволить скоротити викиди СО2 щороку на 1,7 млн тон.

ДТЕК готовий розпочати будівництво другої черги ВЕС у 2 кварталі 2024 року, а закінчити будівництво в кінці 2025 року. Поступове підключення до мережі змонтованих вітротурбін очікується з кінця 2024 року.

Проєкт ВЕС відповідає концепції розвитку в Україні розподіленої генерації, яка була підтримана президентом Володимиром Зеленським.

«Це ще одне свідчення високої довіри західних інвесторів до Групи ДТЕК, яка неодноразово підтверджувала репутацію відповідального партнера. Ми віримо в перемогу України та не чекаємо закінчення війни, щоб залучати власний та західний капітал у створення нової інфраструктури. Вже сьогодні ми не тільки щодня відновлюємо те, що окупанти з такою наполегливістю руйнують, але й будуємо нову українську енергетику, нові електростанції», — зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Як зазначається в повідомленні, проєкт Тилігульської ВЕС розроблений у відповідності із затвердженою акціонером ДТЕК Рінатом Ахметовим довгостроковою стратегією компанії щодо досягнення вуглецевої нейтральності та інтеграції у єдиний ринок країн Європейського Союзу.

«Ми дуже раді розширенню нашої співпраці з ДТЕК та будівництву Тилігульської ВЕС, яка сприятиме відновленню енергетичного сектору України та продемонструє відкритість країни для бізнесу… Я хотів би висловити визнання візіонерському лідерству ДТЕК – дякую за довіру, яку ви надаєте Vestas», — наголосив Хенрік Андерсен, генеральний директор VESTAS, під час підписання.

Нагадаємо, у травні 2023 року ДТЕК ввів в експлуатацію першу чергу Тилігульської ВЕС у Миколаївській області з 19 турбінами потужністю 114 МВт.