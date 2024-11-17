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Інвестиції у «зелену» енергетику підтримують енергобезпеку України – гендиректор ДТЕК на СОР29

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Інвестиції у «зелену» енергетику підтримують енергобезпеку України – гендиректор ДТЕК на СОР29

Завдяки інвестиціям у «зелену» енергетику посилюється енергетична безпека України, роблячи критично важливу інфраструктуру менш вразливою до атак.

Про це в інтерв’ю американському CNBC розказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час СОР29 в Баку. 

«Чим більше ми інвестуємо у відновлювальну енергетику, тим більше ми захищаємо наше майбутнє. Відновлювана енергетика з її моделлю розподіленої генерації не тільки корисна для навколишнього середовища, але й для нашої безпеки», - сказав Тімченко.

Він підкреслив, що завдяки вітровим та сонячним електростанціям країна не лише вирішує питання декарбонізації, а й посилює енергетичну безпеку, роблячи критично важливу інфраструктуру менш вразливою до атак. 

Гендиректор ДТЕК наголосив, що під час повномасштабної війни компанія інвестувала понад 1 млрд доларів в енергетичну інфраструктуру України, в тому числі у вітрові та сонячні електростанції, а також в акумуляторні системи.

Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова готує до будівництва проєкт Полтавської вітроелектростанції потужністю 650 МВт.

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