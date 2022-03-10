Інвестиційний банк Goldman Sachs припиняє роботу в Росії

Інвестбанк став першим серед великих банків з Волл-стріт, який виходить з РФ через війну проти України.

Інвестиційний банк Goldman Sachs Group Inc. заявив, що припиняє роботу в Росії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву компанії.

"Goldman Sachs згортає свій бізнес у Росії у відповідності з нормативними та ліцензійними вимогами. Ми зосереджені на підтримці наших клієнтів по всьому світу в управлінні або закритті вже існуючих зобов’язань на ринку", — повідомляє банк.

Як зазначає видання, під час виходу з Росії банк продовжуватиме торгувати корпоративними бондами, прив’язаними до країни, проте вже не робитиме ставки щодо їхніх котирувань.

Нагадаємо, понад сотня компаній відмовитлися працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, а також постачати туди свою продукцію та сервіси. ТСН.ua публікують повний список.

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