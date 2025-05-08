"Інвестуйте разом з нами": Гендиректор ДТЕК Тімченко звернувся до міжнародних партнерів

Генеральний директор ДТЕК Максим

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Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко закликав іноземних інвесторів вкладати гроші в українські проєкти.

Про це він заявив в інтервʼю Rzeczpospolita.

«Протягом багатьох місяців інвестори сприймали нас тільки як зону бойових дій, але зараз ми бачимо, що наше сприйняття змінюється — з країни війни на країну можливостей. Інвестори починають ставити більше запитань, вони стають конкретнішими, просять підтримки у вивченні можливостей, а дехто вже навіть розпочинає інвестиції як капітальні партнери», - розповів він.

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Тімченко висловив надію на те, що ці наміри справдяться і в Україну почнуть заходити прямі іноземні інвестиції.

«Моє послання завжди таке: подивіться на Україну інакше й скористайтеся перевагою перших кроків. Україна — це велика країна, де процедури менш забюрократизовані, ніж у ЄС, і де простіше щось збудувати. Ви підтримували Україну в найважчий період нашого життя — під час цієї війни, і тепер настав час, щоб ми висловили свою вдячність. Тому, якщо ми реалізуємо спільні інвестиції в Україні для зміцнення енергетичної безпеки Європи — це буде наш внесок у відповідь на вашу підтримку», - наголосив він.

Гендиректор ДТЕК розповів, що для початку інвесторам потрібно звернутися до Міністерства економіки України, яке вказує які проєкти можуть бути привабливими.

Тімченко додав, що якщо мова йде про інвестиції в енергетику, то інвестори можуть звертатися до ДТЕК за інформацією щодо енергетичного сектору

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«Не бійтеся приїжджати до Києва. Оскільки ми інвестували 1,2 мільярда євро та будуємо такі великі проєкти під час війни, це найкращий доказ того, що це можливо, не кажучи вже про те, що буде можливо після війни», - підсумував він.

Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова інвестує 450 млн євро в будівництво другої черги Тилігульської вітроелектростанції.