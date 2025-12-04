Інвестиція чи ризик: чому скуповування валюти в грудні не принесе прибутку

© Associated Press

Як зазначається, ключову роль у підтримці стабільності відіграє політика Національного банку. Регулятор продовжує активно згладжувати значні курсові коливання на міжбанківському ринку через валютні інтервенції. Це ефективно не дає долару різко злетіти, навіть попри очікуване збільшення попиту з боку імпортерів і бізнесу напередодні новорічних свят. Аналітики наголошують, що очікуване зростання курсу є скоріше психологічним і сезонним фактором, а не ознакою фундаментальної фінансової нестабільності.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов зазначив, що до кінця 2025 року ситуація на валютному ринку буде відносно спокійною. А курсові коливання перебуватимуть «у прийнятних межах».

«Очікується, що в річному вимірі інфляція за підсумками грудня не перевищить 10%, а сукупно за листопад – грудень становитиме 1–1,5%. Тобто наразі немає причин для занепокоєння», — розповів він.

Фахівці фінансового маркетплейсу КИТ Group фіксують традиційне зростання попиту на валюту наприкінці року, пов'язане з діловою активністю та закриттям фінансових періодів. Однак завдяки інтервенціям НБУ та достатнім резервам ринок залишається в керованому коридорі. Не слід розглядати купівлю долара в грудні як вигідну інвестицію, принаймні для короткострокового прибутку. Експерти рекомендують фокусуватися на довгостроковому плануванні.

«У державний бюджет на 2026 рік уже закладено середньорічний курс 45,7 грн за долар, і навряд чи варто очікувати на зворотний чіткий тренд: скоріше, йдеться про цілком контрольовану НБУ плавну девальвацію», — пояснили спеціалісти КИТ Group.

Отже, головним стримуючим фактором для стрімкого зростання курсу в грудні залишаються дії НБУ, який активно згладжує коливання, роблячи масове скуповування валюти невиправданим кроком.