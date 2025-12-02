- Дата публікації
Категорія
Гроші
Інвестиції попри війну: як іноземний капітал змінює економічну мапу Києва та області Новини компаній
Український ринок інвестицій продовжує трансформуватися під впливом війни, демонструючи тенденції, які ще кілька років тому здавалися малоймовірними. Попри загрози, іноземні компанії не лише не залишили країну, а й відкривають нові бізнеси, формуючи оновлену інвестиційну географію.
Про це повідомив на LIGA.Бізнес CEO інвестиційної групи «Молодість» Антон Мирончук.
Інвестори в Україні бачать стратегічний потенціал
Експерт зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення аналітики прогнозували різке падіння інвестиційної активності. Проте дані свідчать про інше: інвестиційний ландшафт не лише встояв — він адаптувався.
За період війни в Україні зареєстровано сотні нових підприємств з іноземним капіталом — це не просто благодійність чи гранти, це інвестиції з перспективою прибутку. Вони несуть гроші, технології й експертизу, необхідні для довгострокової відбудови.
У 2023 році притік прямих іноземних інвестицій зріс до $4,2 млрд,
У 2024-му — знизився до $3,33–3,98 млрд,
У першому кварталі 2025-го НБУ зафіксував $178 млн чистого притоку.
Водночас понад 70% цих інвестицій — це реінвестовані прибутки міжнародного бізнесу, а не нові «зелені» проєкти.
Антон Мирончук, CEO інвестиційної групи «Молодість» підкреслив:
«Інвестори в Україні бачать стратегічний потенціал. Так, сьогодні переважає реінвестування, але сам факт того, що бізнеси продовжують вкладати у свої українські підрозділи, означає високий рівень довіри. Це фундамент майбутнього інвестиційного стрибка після перемоги».
Захід та Київщина — нові точки економічного росту
Одним із ключових трендів стало географічне переміщення інвестицій. Більш безпечні регіони на заході країни поступово перетворюються на виробничі та логістичні хаби.
На думку Антона Мирончука, регіони з перспективою інтеграції у європейські ланцюжки поставок стають найбільш привабливими для приватного капіталу. Київ та Київщина зберігають статус центрів міжнародного бізнесу, проте тепер інвестиції тут значною мірою націлені на регіональні можливості, а не лише на столичний ринок.
Експерт додає:
«На інвестиційній карті України формується нова логіка: бізнес шукає не просто великі міста, а регіони з потенціалом для зростання в умовах відбудови. І цей потенціал сьогодні найбільш очевидний на заході країни та у Київській області».
Куди йдуть гроші: пріоритетні сектори
Іноземні інвестори нині вкладаються у сфери, що визначатимуть економічну відбудову:
Інфраструктура та енергетика: EBRD планує інвестувати не менше €1,5 млрд у 2025 році.
Гірничодобувна галузь: нові угоди зі США відкривають можливості для інвестицій у критичні мінерали.
Промисловість: західні регіони стають майданчиком для нових виробничих підприємств.
Фінанси, нерухомість, ІТ: традиційні сектори зберігають стабільний інтерес.
Проте, на думку Антона Мирончука, виклики залишаються:
нестача greenfield-проєктів;
регуляторні бар’єри;
валютні ризики;
загроза обстрілів навіть у «відносно безпечних» регіонах.
Що далі: інвестиційне вікно можливостей після війни
KSE прогнозує, що вже у 2027–2028 роках обсяг FDI може сягнути $10 млрд щороку. Аналітики очікують появу нового «промислового поясу» на Київщині, розвиток логістики, енергетики та сектору критичних мінералів.
CEO інвестиційної групи «Молодість» підсумував:
«Іноземні інвестиції зараз — це не тимчасова підтримка, а стратегічна ставка на українське майбутнє. Щоб ця ставка спрацювала, потрібні безперервні реформи, захист інвесторів і прозорі правила гри. Україна має шанс стати новим центром економічного зростання у Європі — і цей процес уже почався».
