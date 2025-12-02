Інвестиції попри війну: як іноземний капітал змінює економічну мапу Києва та області

Реклама

Про це повідомив на LIGA.Бізнес CEO інвестиційної групи «Молодість» Антон Мирончук.

Інвестори в Україні бачать стратегічний потенціал

Експерт зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення аналітики прогнозували різке падіння інвестиційної активності. Проте дані свідчать про інше: інвестиційний ландшафт не лише встояв — він адаптувався.

За період війни в Україні зареєстровано сотні нових підприємств з іноземним капіталом — це не просто благодійність чи гранти, це інвестиції з перспективою прибутку. Вони несуть гроші, технології й експертизу, необхідні для довгострокової відбудови.

У 2023 році притік прямих іноземних інвестицій зріс до $4,2 млрд,

У 2024-му — знизився до $3,33–3,98 млрд,

У першому кварталі 2025-го НБУ зафіксував $178 млн чистого притоку.

Водночас понад 70% цих інвестицій — це реінвестовані прибутки міжнародного бізнесу, а не нові «зелені» проєкти.

Антон Мирончук, CEO інвестиційної групи «Молодість» підкреслив:

«Інвестори в Україні бачать стратегічний потенціал. Так, сьогодні переважає реінвестування, але сам факт того, що бізнеси продовжують вкладати у свої українські підрозділи, означає високий рівень довіри. Це фундамент майбутнього інвестиційного стрибка після перемоги».

Захід та Київщина — нові точки економічного росту

Одним із ключових трендів стало географічне переміщення інвестицій. Більш безпечні регіони на заході країни поступово перетворюються на виробничі та логістичні хаби.

На думку Антона Мирончука, регіони з перспективою інтеграції у європейські ланцюжки поставок стають найбільш привабливими для приватного капіталу. Київ та Київщина зберігають статус центрів міжнародного бізнесу, проте тепер інвестиції тут значною мірою націлені на регіональні можливості, а не лише на столичний ринок.

Експерт додає:

«На інвестиційній карті України формується нова логіка: бізнес шукає не просто великі міста, а регіони з потенціалом для зростання в умовах відбудови. І цей потенціал сьогодні найбільш очевидний на заході країни та у Київській області».

Куди йдуть гроші: пріоритетні сектори

Іноземні інвестори нині вкладаються у сфери, що визначатимуть економічну відбудову:

Інфраструктура та енергетика: EBRD планує інвестувати не менше €1,5 млрд у 2025 році.

Гірничодобувна галузь: нові угоди зі США відкривають можливості для інвестицій у критичні мінерали.

Промисловість: західні регіони стають майданчиком для нових виробничих підприємств.

Фінанси, нерухомість, ІТ: традиційні сектори зберігають стабільний інтерес.

Проте, на думку Антона Мирончука, виклики залишаються:

нестача greenfield-проєктів;

регуляторні бар’єри;

валютні ризики;

загроза обстрілів навіть у «відносно безпечних» регіонах.

Що далі: інвестиційне вікно можливостей після війни

KSE прогнозує, що вже у 2027–2028 роках обсяг FDI може сягнути $10 млрд щороку. Аналітики очікують появу нового «промислового поясу» на Київщині, розвиток логістики, енергетики та сектору критичних мінералів.

CEO інвестиційної групи «Молодість» підсумував:

«Іноземні інвестиції зараз — це не тимчасова підтримка, а стратегічна ставка на українське майбутнє. Щоб ця ставка спрацювала, потрібні безперервні реформи, захист інвесторів і прозорі правила гри. Україна має шанс стати новим центром економічного зростання у Європі — і цей процес уже почався».

