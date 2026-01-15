Реклама

Для інвестора-новачка більшість проектів готельної нерухомості в Буковелі дуже схожі один на одного. Всі представлені красивими картинками, обіцяють тишу, чарівні краєвиди Карпат і рясніють цифрами прибутковості.

Виникає закономірне питання: який саме об'єкт вартий уваги?

Ми попросили Ігоря Мироненка, CEO відомої своїми незвичайними архітектурними рішеннями девелоперської компанії «Перспектива Груп» , пояснити, як слід діяти потенційному інвестору на цьому ринку.

"Перше, що важливо позначити відразу, - це потенційна прибутковість. У нерухомості вона, як правило, складається з двох частин: операційної прибутковості - регулярного грошового потоку від експлуатації, і капіталізації - приросту вартості об'єкта за період володіння. В одних проектах заявляють до 8%, в інших - до 15% і вище, але вже з урахуванням капіталізації. Однак важливо розуміти: всі обіцяні цифри - лише прогнози різного ступеня достовірності, які зроблені в період високої волатильності ринку. Зрозуміло, з великою ймовірністю можна стверджувати, що за відсутності грубих прорахунків будь-який проект в цій ніші буде прибутковим. Але реальний потенціал прибутковості залишається оціночним і залежить як від фактичного операційного результату (NOI), так і від динаміки вартості активу, на яку впливають ринкові умови і ставки капіталізації. Іншими словами, які б відсотки не називалися, найчастіше це орієнтир, а не базис для прийняття рішення", - пояснив експерт.

Більшість прогнозів щодо прибутковості розраховані виходячи з поточної динаміки завантаження готелів у Буковелі та на курортах карпатського регіону в цілому. При цьому дані за 2020–2025 роки демонструють високу волатильність при збереженні загального висхідного тренду. На практиці такі розрахунки не в повній мірі враховують можливі ринкові коливання і стрес-сценарії - так само як і потенціал додаткового зростання. Іншими словами, фактична прибутковість може виявитися як вищою, так і нижчою за заявлені значення.

Останнім часом в експертному середовищі лунають побоювання, що після перемир'я туристичний попит в Карпатах може знизитися через повернення українців до закордонних поїздок. Дійсно, відчинені кордони можуть стати причиною деякого зниження потоку внутрішніх туристів.

Але при цьому вже є чимало фактів, які вказують на зворотну тенденцію - курорти класу Буковеля будуть стабільно затребувані європейським туристом:

По-перше, Карпати є воротами в Україну для гостей з Європи. Тобто значна частина туристичних маршрутів післявоєнної України зачепить всі всесезонні курорти - Буковель, Трускавець та ін.

По-друге, за роки війни українці усвідомили, що «український сервіс» виявився досить конкурентоспроможним в Європі і став свого роду брендом. А «сарафанне радіо» просуває цю ідею вже за межами діаспори.

По-третє, той самий Буковель та інші курорти Карпат отримали істотний поштовх розвитку саме в результаті туристичного буму воєнного часу. Інфраструктура тут змінилася і кількісно, і якісно.

Таким чином, вже зрозуміло, що частина внутрішньоукраїнського попиту буде замінена європейським. Але хто наш новий потенційний турист? І як вибрати нішу для інвестицій, яка залишиться актуальною після перемир'я.

Європейський турист звик до високих цін на гірськолижних курортах, і за цим параметром Буковель цілком порівнянний з альпійськими напрямками. Однак європеєць також вимогливий до рівня сервісу - як до заявленої «зірковості» готелю, так і до візуальної складової: дизайну, стану номерів, громадських зон. Тому перший критерій успішності інвестиційного проекту в післявоєнних реаліях - це правильний ринковий сегмент: готель повинен відповідати очікуванням європейської аудиторії за класом і рівнем виконання.

"Якщо ми сьогодні вибираємо ніші, які будуть максимально зберігати затребуваність після миру в Україні - рецепт універсальний. Як показує практика морських курортів нашої країни, при будь-якій волатильності попиту стабільно затребуваними залишаються high-end і low-end сегменти. Інакше кажучи, найдорожчі і найдешевші варіанти з прийнятним для середнього туриста рівнем обслуговування. Профіль попиту європейського гостя лише зміщує акценти в бік преміальності", - уточнює Ігор Мироненко.

І, звичайно ж, ніхто не скасовував такі якісні показники, як архітектура, інтер'єр номерів, інфраструктура, досвід і репутація компанії, що обслуговує готель, та, без сумніву, компетентність забудовника.

"Більшість інвесторів прагне вкладати гроші тільки в проекти, що активно будуються. Так вони мінімізують ризики. З одного боку це дуже правильно. Але в високий сезон в Буковелі для комфорту відпочиваючих всі будівництва зупиняються адміністрацією курорту. І ніхто не скасовує ризик того, що готель може зупинитися на рівні третього поверху або навіть фінішної обробки через брак коштів або прорахунки при проектуванні. Тому є більш універсальний рецепт - портфоліо і репутація забудовника", - додає девелопер.

Не меншу роль відіграє компетентність і репутація керуючої компанії.

"Якщо від забудовника залежать тільки будівлі, інфраструктура і зовнішній вигляд готелю, то реальна прибутковість проекту на 100% пов'язана з керуючою компанією. У разі сильних репутаційних витрат навіть міцний бренд може похитнутися. І якщо дрібну незручність у номері гість ще пробачить, то 40 хвилин очікування на рецепції - ніколи", - зазначає експерт.

Цієї зими відгуки в системі Google Maps красномовно показали, хто і на якому рівні забезпечує сервіс у Карпатах.

«На сьогоднішній день ми вважаємо найбільш перспективним і передбачуваним для прибутковості high-end сегмент Буковеля, розрахований на преміальний сімейний відпочинок, а також закордонних туристів», - резюмує CEO компанії Перспектива Груп і готелю Forrest Resort , Ігор Мироненко.

"Саме таке бачення готельної нерухомості втілюється в проекті Forrest Resort , тому в ньому немає випадковостей. Тихий район курорту поруч із центром - біля Mountain Residence, прямий вихід на лижі, преміальна архітектура, що забезпечує єдність з природою, і одна з найбільш компетентних керуючих компаній на ринку - Maestro Hotel Management з досвідом обслуговування готелів 5*, яка з самого початку бере участь у розробці проекту. На нашу думку, все це - формула успіху нових готельних проектів у Карпатах. Амбітна архітектура нам звична - наші проекти “Вежі” та “Амфітеатр” йшли в глибокому авангарді і стали впізнаваними символами на карті України. Зараз ми хочемо створити свій символ на карті Буковеля".

Отже, рецепт успішних інвестицій в нерухомість Буковеля і Карпат в цілому включає чотири ключові фактори:

правильно обрану ринкову нішу;

привабливий і детально опрацьований проект;

сильну репутацію девелопера;

компетентність готельної керуючої компанії.

Тому потенційному інвестору важливо орієнтуватися не на заявлену прибутковість і красиву «обкладинку», а глибше аналізувати стійкість проекту до потенційних ринкових коливань, його відповідність очікуванням потенційних клієнтів і якість управління після здачі в експлуатацію.