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ТСН у соціальних мережах

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Інвестиції в Україну — це інвестиції в енергобезпеку Європи — Тімченко для Bloomberg

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив в інтервʼю Bloomberg, що зараз інвестиції в Україну — це інвестиції в енергобезпеку Європи.

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«Ті, хто знає потенціал України, розуміють, що вона буде одним із головних контриб’юторів в енергетичну безпеку Європи завдяки великим запасам газу, газосховищам, вітровому потенціалу та іншим факторам. Це робить Україну одним із найважливіших партнерів для Європи. Інвестиції в Україну зараз — це інвестиції в енергетичну безпеку Європи», — заявив він.

Тімченко додав, що Україна зараз робить багато для інтеграції свого енергетичного ринку у європейський.

Він підкреслив, що енергетична галузь буде провідною в європейській інтеграції всієї економіки України.

«Інвестори в Україні дедалі більше почуваються як у європейських країнах з погляду регуляторного середовища. Тому наш меседж: приходьте в Україну, будуйте в Україні та експортуйте назад у Європу, роблячи її самодостатньою та сильнішою в питанні енергетичної безпеки», — наголосив Тімченко.

Раніше Тімченко заявляв, що інвестори в енергетику України під час війни отримають значні переваги в майбутньому.

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Дата публікації
Кількість переглядів
28
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