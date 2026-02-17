Інвестиційна група MOLODIST — у лідерах ТОП-100 девелоперів України за версією ЛУН

Реклама

До ТОП-100 увійшли компанії, які втілюють у життя 22% усіх активних житлових проєктів на українському ринку. Від початку повномасштабного вторгнення саме ці девелопери відкрили продажі 44% усіх нових квартир на первинному ринку України та ввели в експлуатацію 47% житла.

Крім того, вони продемонстрували високу та системну активність у роботі зі своїми проєктами на ЛУН у 2025 році. Зауважимо, що рейтинг сформовано на основі реальних показників будівельних проєктів, рівня прозорості комунікації та довіри інвесторів.

«MOLODIST вдалося зберегти темпи будівництва навіть під час війни та зберегти довіру інвесторів. Ми впевнено рухаємося вперед. За останні роки чотири роки компанія збудувала 250 тис. кв. м. Тисячі родин отримали власні домівки», — зазначив СЕО ІГ MOLODIST Антон Мирончук.

Він підкреслив, що MOLODIST стартувала у 2021 році — напередодні найскладнішого періоду для країни. Втім, завдяки понад 15-річному досвіду команди та системному підходу компанії вдалося зберегти динаміку розвитку.

«З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році MOLODIST заселила майже 3 000 родин і продовжує активне будівництво на дев’яти об’єктах. Лише протягом цього року компанія планує передати ключі ще близько 1 000 родинам», — розповів Антон Мирончук.

250 тисяч квадратних метрів за чотири роки

За чотири роки війни MOLODIST сформувала портфель у 250 тис. кв. м на Київщині. Йдеться про десятки будинків із продуманими плануваннями, сучасною архітектурою та інфраструктурою, інтегрованою в міське середовище. Повноцінні житлові квартали зведено в Ірпені, Вишневому та Софіївській Борщагівці.

Останні роки стали одними з найінтенсивніших. В експлуатацію введено другу чергу ЖК «Молодість» та четвертий будинок ЖК «Атмосфера» — понад 900 родин отримали нове житло.

Минулого року MOLODIST одночасно запустила 5–8 будинки ЖК Irpin City, а також розпочала будівництво Atmosfera Premium у Софіївській Борщагівці.

У 2023–2024 роках компанія передала ключі мешканцям:

третього будинку ЖК Irpin City — понад 500 родин;

третього будинку ЖК «Атмосфера» — близько 300 родин;

першої черги ЖК «Молодість» та першого і другого будинків ЖК «Олімп» — орієнтовно 1 000 родин.

Наразі в активному будівництві третій будинок ЖК «Олімп», третя черга ЖК «Молодість» (планова здача — 2027 рік), а також 20-секційний масштабний комплекс Burgundia 3. Його планують завершити у третьому кварталі цього року.

«MOLODIST системно працює з ринком нерухомості та інвестує у прозору комунікацію своїх проєктів. Визнання наших досягнень має особливу вагу, адже ЛУН використовує ринкові дані та об’єктивні метрики, які підтверджують реальний стан девелоперської галузі. Попри всі виклики воєнного часу ми запускаємо нові проєкти та продовжуємо будувати. Це можливо лише завдяки сильній команді й довірі наших клієнтів», — резюмував Антон Мирончук.