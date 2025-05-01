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ТСН у соціальних мережах

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Угода про корисні копалини: Свириденко пояснила, як працюватиме інвестиційний фонд

Фонд стане потужним інструментом для залучення як фінансів, так і інноваційних технологій.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Юлія Свириденко

Юлія Свириденко. / © Facebook-сторінка Юлії Свириденко

Інвестиційний фонд, створений у межах двосторонньої угоди між Україною та США щодо корисних копалин, стане потужним інструментом для залучення як фінансів, так і інноваційних технологій.

Про це заявила перша віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.

“Звичайно, чим більше інвестицій, чим більше успішних проєктів, тим більше можливостей для того, щоб обидві країни заробляли”, – зазначила вона.

За словами Свириденко, підтримку фонду забезпечуватиме американське агентство DFC (U.S. International Development Finance Corporation). Саме воно допоможе Україні залучити інвестиції та технології від провідних фондів і компаній не лише зі США, а й з Європейського Союзу та інших держав.

Окремий акцент у співпраці зроблено на впровадженні нових технологій, які сприятимуть ефективнішій розробці стратегічних ресурсів.

“Передача і розвиток технології — це важливі складові угоди. Думаю, добре розуміти, що нам потрібна не лише інвестиція, але й інновація”, — наголосила міністерка.

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати підписали угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Документ охоплює співпрацю у сфері безпеки, розробки надр і продажу стратегічної сировини — загалом ідеться про 57 видів мінералів.

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