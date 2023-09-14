iPhone 15: ціна і скільки днів треба працювати в Україні, щоб купити новий телефон - дослідження

Якщо в Україні працівник із середньою заплатою економитиме усі кошти, то може купити новий телефон через два місяці.

У США недавно презентували новий iPhone 15, вартість якого там починається від 799 доларів до 1199, залежно від моделі. Телефон цієї марки є настільки популярним, що й світі почали визначати "індекс айфона". В Україні це теж роблять.

Про це йдеться у дослідженні Work.ua.

Як зазначається офіційні ціни на гаджети в США такі: від 799 доларів за базовий iPhone 15, від 899 доларів за iPhone 15 Plus. За iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max доведеться заплатити від 999 та 1199 доларів відповідно.

В Україні ці телефони можуть коштувати дорожче через податки. Остаточна їхня ціна буде відома після 22 вересня, коли офіційно стартують продажі, проте уже відома попередня вартість.

Для розрахунку дослідники вибрали модель iPhone 15 Pro у базовій комплектації на 128Gb. Офіційна ціна на цю модель від Apple складає 999 доларів. В Україні на сьогодні телефон можна передзамовити за 49 999 грн. За даними сайту з пошуку роботи, середня зарплата у нашій державі 17500 грн.

Компанія Apple представила свої новітні продукти, зокрема iPhone 15 Фото: Apple

Для визначення "індексу айфона" дослідники беруть за основу 21 робочий день на місяць. Тож із розрахунку 17 500 грн / 21 день маємо 833 грн.

"Щоб вирахувати "індекс iPhone" 2023 в Україні ділимо 49 999 на 833 та маємо 60 робочих днів. Для чистоти експерименту проведемо аналогічні підрахунки, але з даними Пенсійного фонду України. У відомстві середню зарплатню у 2023 році називають на рівні 16 012 грн, тож маємо "Індексу айфона" 65 робочих днів", - йдеться у дослідженні.

Там зазначають, що все залежить індивідуально, адже люди різних професій отримують не однакову заробітну плату, крім того, у цей період можуть бути й інші витрати.

Нагадаємо, Apple представила нові iPhone 15 і годинники Watch Series 9 та Watch Ultra 2.

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