Іпотека під 3%: уряд назвав категорії українців, які отримають житло

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Для ветеранів та сімей загиблих героїв змінили умови державної програми пільгового кредитування «єОселя». Відтепер для цих категорій громадян процентна ставка становитиме 3% річних протягом перших 10 років, після чого вона зросте до 6%. Оновлені правила набудуть чинності за місяць.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«єОселя» для ветеранів — які є пільги

Повідомляється, що окрім зниження ставки, уряд також оновив норми щодо площі житла, які діятимуть для всіх учасників програми:

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Для квартир: 52,5 м² на одну особу; 73,5 м² для сім’ї з двох або трьох осіб. Для кожного наступного члена сім’ї (починаючи з четвертого) додається 21 м², проте загальна площа не може перевищувати 115,5 м².

Для житлових будинків: 62,5 м² на одну особу; 83,5 м² для сім’ї з двох або трьох осіб. На кожного наступного члена сім’ї передбачено додатково 21 м², але граничний ліміт становить 125,5 м².

«Ми і надалі покращуватимемо умови програм для наших захисників, ветеранів та їх сімей», — зазначила Юлія Свириденко.

«єОселя» — останні новини

Нагадаємо, державна програма доступної іпотеки «єОселя» залишається одним із ключових інструментів для придбання житла в Україні. Вона дозволяє українцям отримати іпотечний кредит за значно нижчими відсотковими ставками, ніж на ринку — під 3% або 7% річних.

Раніше ми писали, що через неузгодженість законів українські військові та ветерани з окупованих територій не можуть використати державні житлові ваучери як внесок за іпотекою «єОселя».

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