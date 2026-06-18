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Іпотека під 3%: уряд назвав категорії українців, які отримають житло
Ветерани та родини полеглих захисників отримають пільгову іпотеку «єОселя» під 3%. Уряд також оновив норми площі житла для всіх позичальників. Читайте деталі нових умов програми.
Для ветеранів та сімей загиблих героїв змінили умови державної програми пільгового кредитування «єОселя». Відтепер для цих категорій громадян процентна ставка становитиме 3% річних протягом перших 10 років, після чого вона зросте до 6%. Оновлені правила набудуть чинності за місяць.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«єОселя» для ветеранів — які є пільги
Повідомляється, що окрім зниження ставки, уряд також оновив норми щодо площі житла, які діятимуть для всіх учасників програми:
Для квартир: 52,5 м² на одну особу; 73,5 м² для сім’ї з двох або трьох осіб. Для кожного наступного члена сім’ї (починаючи з четвертого) додається 21 м², проте загальна площа не може перевищувати 115,5 м².
Для житлових будинків: 62,5 м² на одну особу; 83,5 м² для сім’ї з двох або трьох осіб. На кожного наступного члена сім’ї передбачено додатково 21 м², але граничний ліміт становить 125,5 м².
«Ми і надалі покращуватимемо умови програм для наших захисників, ветеранів та їх сімей», — зазначила Юлія Свириденко.
«єОселя» — останні новини
Нагадаємо, державна програма доступної іпотеки «єОселя» залишається одним із ключових інструментів для придбання житла в Україні. Вона дозволяє українцям отримати іпотечний кредит за значно нижчими відсотковими ставками, ніж на ринку — під 3% або 7% річних.
Раніше ми писали, що через неузгодженість законів українські військові та ветерани з окупованих територій не можуть використати державні житлові ваучери як внесок за іпотекою «єОселя».