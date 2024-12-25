Податки для ФОП в Україні: скільки доведеться заплатити у 2025 році

Нові ставки податків і звітності діятимуть з нового року.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відтерміновує підвищення податків для фізичних осіб-підприємців (ФОП) до 1 січня 2025 року.

Скільки податків доведеться сплатити підприємцям у новому році – читайте у матеріалі ТСН.ua.

"Історичні зміни" для ФОПів

Закон про історичне підвищення податків Зеленський підписав 28 листопада, чинності він набув наступного дня. Основні зміни стосувалися ставки військового збору, податку на прибуток для банків та запровадження щомісячної звітності.

У середу, 25 грудня Зеленський підписав закон, який врегульовує норми виплати податків після їхнього історичного підвищення. Він відтерміновує запровадження нових податкових змін для ФОПів до 1 січня 2025 року, замість попередньо запланованого 1 жовтня 2024 року.

Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі також підтвердив це:

"Законопроєкт 9319 підписаний. Підвищення для ФОП набуває чинності з 1 січня. Все як обіцяв", – написав він.

Таким чином підвищені податки для ФОПів почнуть діяти з 1 січня 2025 року.

Загалом, підписаний сьогодні президентом закон передбачає:

скасування оподаткування заднім числом;

для платників єдиного податку військовий збір запроваджується від 1 січня 2025 року;

для доходів за результатами річного декларування за 2024 рік буде застосовуватися ставка 1,5% (крім операцій з майном, здійснених у грудні 2024 року);

надання пільг за військовим збором для ФОП на тимчасово окупованих територіях, ФОП військовослужбовців, ФОП на лікарняних та у відпустці за аналогією з єдиним податком;

скасування військового збору для е-резидентів;

можливість зарахування сплаченого ФОП військового збору в рахунок мінімального податкового зобов'язання та інші уточнювальні положення.

Єдиний податок та ліміти доходів та ЄСВ

За даними Фонду розвитку підприємництва ставки єдиного податку та ліміти доходів для "спрощенців" становитимуть:

Перша група: – 302,80 гривень на місяць (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Друга група: – 1,6 тисячі гривень на місяць (20% від мінімальної заробітної плати).

Третя група: – 5% від доходу (або 3% для платників ПДВ).

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З 1 січня 2025 року ФОПи зобов’язані сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), адже скасовується пільга, яка дозволяла ФОПам не сплачувати ЄСВ під час воєнного стану.

Видання Chas News повідомляє, що пояснювальній записці до проєкту бюджету на 2025 рік, для додаткового наповнення бюджетів фондів соціального та пенсійного забезпечення, відповідно до Бюджетної декларації на 2025 – 2027 роки, передбачено "відновлення сплати єдиного соціального внеску фізичними особами-підприємцями, зокрема, тими, що обрали спрощену систему оподаткування, особами, які займаються незалежною професійною діяльністю, та членами фермерських господарств".

Мінімальний платіж становитиме 1,7 тисячі гривень на місяць (22% від мінімальної заробітної плати), а максимальна база нарахування ЄСВ: Тимчасово збільшується до 20 мінімальних зарплат, тобто 160 тисяч гривень, що встановлює максимальний місячний внесок на рівні 35, 2 тисяч гривень.

Виняток становлять ФОПи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Військовий збір

ФОПи першої, другої та четвертої групи сплачуватимуть 800 гривень на місяць (10% від мінімальної заробітної плати). Третя група: 1% від доходу, повідомляє Фонд розвитку підприємництва

Варто зазначити шо ця норма діятиме з 1 січня 2025 року до кінця року, в якому буде скасовано воєнний стан.

Варто додати, що з 2025 року вводиться щомісячна звітність для ФОПів щодо найманих працівників, замість квартальної. Також оновлюються форми звітності з єдиного податку, які включатимуть інформацію про сплату військового збору.

Податки для ФОПів третьої групи

Фізичні особи-підприємці третьої групи єдиного податку сплачують декілька видів податків. До них належать: єдиний податок, ЄСВ та військовий збір.

Ставка єдиного податку становить 3% або 5% від суми доходу кожного кварталу.

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Рівень ставки єдиного податку може бути різним:

якщо ФОП є платником податків, то на поточний рік вона становить 3%

якщо ж ФОП не є платником ПДВ, то ставка – 5% від суми доходу

Тому, якщо особа обирає такий вид податку, їй необхідно додатково зареєструватися платником ПДВ.

Також фізичні особи-підприємці мають сплачувати єдиний соціальний внесок. Він становить 22% від мінімальної заробітної плати. Оскільки 2024 року мінімальний розмір зарплати в Україні – 8 тисяч гривень, то ЄСВ становить 1,7 тисячі гривень.

Крім цього, ФОП третьої групи на єдиному податку також повинен сплачувати й військовий збір.

Це відбувається незалежно від того, є фізична особа-підприємець найманим працівником чи ні. Як найманий працівник фізична особа буде сплачувати 5% військового збору, а як ФОП третьої групи єдиного податку – 1% від доходу.

Нагадаємо, нещодавно ТСН.ua повідомляв, що ФОПи масово закриваються після набуття чинності закону про підвищення податків, проте Данило Гетьманцев це спростовує.

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