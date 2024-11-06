Історія успіху хостинг провайдера AvaHost: Від стартапу до глобального гравця

Найближчими роками компанія планує розширити свою партнерську програму і запропонувати ще більш вигідні умови для своїх партнерів.

Компанія AvaHost заснована 2002 року, на сьогодні є якісним постачальником хостингових послуг, надаючи широкий спектр рішень для бізнесу і приватних клієнтів. З моменту свого заснування компанія пройшла величезний шлях, пройшла через етапи модернізації та розширення, що дало їй змогу завоювати довіру тисяч клієнтів по всьому світу.

2003: Початок глобальної експансії

Після першого року роботи, AvaHost почала активно залучати клієнтів не тільки у своїй країні, а й за її межами. До 2003 року компанія стала відома за кордоном завдяки конкурентоспроможним цінам і якісному обслуговуванню. Цей крок став важливим етапом в історії компанії, оскільки вона почала закладати фундамент для міжнародного успіху.

2011: Повна модернізація інфраструктури

Для відповідності вимогам ринку і забезпечення надійності сервісів, у 2011 році AvaHost провела повну модернізацію своєї інфраструктури. Було впроваджено сучасні серверні рішення, що дало змогу підвищити продуктивність і стабільність роботи хостингу.

2014: Запуск партнерської програми

Запуск партнерської програми дав нам змогу значно розширити охоплення аудиторії завдяки залученню нових клієнтів. Такі кампанії створюють взаємовигідну співпрацю, де партнери отримують комісійні за залучення клієнтів, а компанія збільшує свою клієнтську базу без додаткових витрат на маркетинг.

Ми готові компенсувати вам навіть замовлення вартістю $1. І найбільшою перевагою з усіх є те, що ви отримаєте колосальні 20% від замовлення запрошеного клієнта!

2023: Залучення інвестицій і переїзд у новий дата-центр

2023 рік став значущим для AvaHost не тільки завдяки залученню зовнішніх інвестицій, а й переїзду до сучасного дата-центру, який відкрив нові можливості для зростання і поліпшення якості послуг, що надаються.

2024: Нові партнери та розширення рішень

У 2024 році компанія уклала партнерства з такими відомими брендами, як NinjaTrader, що дало змогу доповнити лінійку послуг, які пропонуються, більш якісними рішеннями з Trading і виділеними серверами.

Переваги роботи з AvaHost

Однією з найважливіших переваг роботи з AvaHost є постійна увага до зручності користувачів. Компанія переклала свій сайт чотирма мовами, включно з українською, що робить послуги доступними для широкої аудиторії.

Ключові переваги роботи з AvaHost:

Сучасна та стабільна інфраструктура.

Широкий вибір VPS і виділених серверів.

Партнерська програма з привабливими умовами.

Високий рівень підтримки клієнтів.

Переклад сайту на 4 мовні версії, включно з українською.

Майбутні плани

Компанія AvaHost націлена на подальше зміцнення відносин із поточними партнерами, а також активне залучення нових. Найближчими роками компанія планує розширити свою партнерську програму і запропонувати ще більш вигідні умови для своїх партнерів.

Висновок

AvaHost - це компанія з багатою історією та амбітними планами на майбутнє. Багаторічний досвід, постійна модернізація і прагнення до поліпшення послуг роблять AvaHost ідеальним вибором як для приватних осіб, так і для бізнесу. З упевненістю можна сказати, що AvaHost продовжить свій шлях зростання і розвитку, залучаючи нових клієнтів і зміцнюючи свою присутність на світовому ринку хостингових послуг.