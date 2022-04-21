Італія повністю відмовиться від російського газу до другої половини 2023 року

Італія повністю відмовиться від російського газу до другої половини 2023 року

Італія може стати незалежною від російського газу вже до другої половини наступного року.

Італійський уряд планує досягнути повної потужності існуючих газопроводів за допомогою нових контрактів, а також перетворювати скраплений природний газ назад у газоподібну форму.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву міністра екологічних питань Італії Роберто Чінголані.

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Як зазначається, Італія отримує близько 40% свого імпортованого газу з Росії. Однак після повномасштабного вторгнення РФ до України країна вирішла диверсифікувати свої джерела енергії.

Наразі Італія вже підписала угоди з Алжиром, Єгиптом та Республікою Конго, щоб замінити частину з 29 мільярдів кубометрів на рік, які вона отримує від Росії.

Крім того, за словами Чінголані, італійський уряд наступного тижня відвідає й інші країни, зокрема в Африці, для переговорів про нові газові контракти.

Італійський міністр також наголосив, що сильна залежність Європи від російського газу є "серйозною геополітичною помилкою останніх 20 років, і очікувати її вирішення за місяць немає сенсу".

Нагадаємо, Німеччина до кінця 2022 року хоче повністю відмовитися від російської нафти, а вже до літа ця країна хоче на 50% зменшити закупівлю нафти у держави-окупантки.

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