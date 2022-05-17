Італійський енергетичний гігант Eni готовий піти на поступки Путіну

Італійський енергетичний гігант "Eni SpA" готовий виконати вимоги Росії та відкрити банківський рахунок у рублях. Рахунок відкриють вже у середу.

У компанії вирішили піти на такий крок після того, як Європейський Союз пом'якшив свою позицію у протистоянні з Кремлем щодо найважливіших постачань газу.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Джерела видання зазначають, що вже в середу Eni перейде до відкриття рахунків у рублях і євро в "Газпромбанку", щоб вчасно зробити платежі цього місяця та уникнути будь-яких ризиків для постачання газу.

Зазначається, що протягом кількох тижнів європейські компанії та їхні юристи з'ясовували, як задовольнити вимогу Володимира Путіна щодо оплати газу в рубльовому еквіваленті, не порушуючи санкції проти РФ.

Польща відмовилася прийняти нові умови і їй негайно відключили подачу газу. Проте в інших країнах увесь цей час продовжували шукати альтернативні шляхи, щоб не порушувати спільні рішення Євросоюзу.

Нагадаємо, наприкінці березня Путін заявив, що "недружні країни" повинні платити за нафту і газ в рублях, щоб підтримати свою валюту після того, як західні союзники заморозили мільярди доларів, які вона зберігала в іноземних валютах за кордоном.

Раніше стало відомо, що десять компаній у Євросоюзі відкрили рублеві рахунки у “Газпромбанку”.

Натомість нещодавно стало відомо, що "Газпром" повністю призупинив постачання газу болгарському та польському операторам у зв’язку з несплатою в рублях.

Водночас джерело Bloomberg, близьке до "Газпрому" повідомило, що принаймні до другої половини травня Кремль не буде відключати інші країни, які відмовляються від умов Путіна. Саме тоді мають бути здійсненні наступні платежі, від чого фактично залежатиме подальша доля поставок газу до Європи.

Єврокомісія попередила членів ЄС – купувати російський газ за рублі – порушення санкцій.

"Вони були впевнені, що ми без їхнього газу не проживемо", - Вітренко про монополію "Газпрому"

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