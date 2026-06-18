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Атаки конкурентів, які розпочалися ще у 2021 році тривають і дотепер, вони нанесли значної шкоди репутації бренду. Компанія готує позови до всіх, хто вже протягом семи років дискредитує команду та керівництво Money24/7.

Попри складний період та спроби дестабілізувати роботу компанії, процес поетапного погашення заборгованостей перед клієнтами вже триває.

Частина клієнтів, наразі отримала свої кошти у повному обсязі.

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«Ми бачимо цілеспрямовану кампанію з дискредитації компанії, яка супроводжується маніпуляціями, перекручуванням фактів та провокаційними інформаційними вкидами. Через відверту брехню, яку розповсюджують недобросовісні конкуренти, певна кількість клієнтів припинила співпрацю з нашою компанією.

Також, постійні інформаційні атаки призводять до затримок виплатів клієнтам. У зв’язку з цим Money 24/7 готує юридичні кроки для захисту своєї репутації у правовому полі», — йдеться у заяві бренду.

У компанії також підкреслюють, що продовжується системна робота над стабілізацією внутрішніх процесів та виконанням усіх взятих на себе фінансових зобов’язань перед клієнтами.

«Наразі компанія продовжує свою роботу, також найближчим часом на клієнтів сервісу очікує багато приємних змін та додаткових сервісів. Факти із затримкою виплат на жаль мають місце. Активні атаки конкурентів дали свої результати, проте, хочу запевнити що компанія Money 24/7 працює над усуненням всіх неполадок, та працює над додатковою капіталізацією, над правильним розподілом ресурсу. Наразі наш пріоритет — закрити заборгованості перед клієнтами, ми це зробимо обов’язково, всі отримають свої кошти. А далі — будемо розширюватися, відкривати нові напрямки та приймати участь у спорті». — розповідає засновник Money 24/7, Андрій Смірнов.

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Для оптимізації бізнес-процесів і акумуляції ресурсів компанія планує виставити на продаж частину своїх відділень в Україні та Польщі.

Цей крок є частиною антикризової стратегії, спрямованої на відновлення стабільної роботи та забезпечення подальших виплат клієнтам.

Керівництво Money24/7 закликає клієнтів зберігати спокій та довіряти виключно офіційним повідомленням компанії та не реагувати на неперевірену інформацію, яка поширюється у мережі.

«Наш головний пріоритет — виконання зобов’язань перед людьми. Ми вдячні кожному клієнту за підтримку, довіру та терпіння. Ми впевнено продовжуємо роботу та рухаємося до нового етапу розвитку — більш стабільного, прозорого та ефективного. Це не перша криза, з якому ми стикаємося, проте такі складні періоди ми завжди приходимо гідно. І цю пройдемо та вийдемо переможцями.», — йдеться у заяві.

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У компанії додають, що всі юридичні дії щодо захисту репутації здійснюватимуться виключно у межах чинного законодавства.

Важливим кроком для збереження довіри між Money 24/7 є надання різноманітних бонусів та переваг для клієнтів.

«Клієнти, які мають зауваження щодо якості обслуговування компанії, можуть скористатися альтернативними варіантами управління залишком коштів: розмістити їх на депозити на вигідних умовах або інвестувати в акції провідних міжнародних компаній, зокрема американських.

Також, невидані кошти можуть бути конвертовані у різноманітні стейблкоїни з метою збереження та потенційного примноження активів клієнтів.

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Аби дізнатися про можливі бонусні програми, необхідно лише звернутися до менеджера компанії.

При цьому всі послуги для таких клієнтів надаватимуться за вартістю, що не перевищує собівартість їхнього надання». — йдеться в повідомленні Money 24/7.

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